La Peña de Morfi: invitados confirmados del domingo 14 de diciembre en Telefe

El clásico de Telefe ofrecerá una jornada musical intensa, con referentes de distintos géneros y una entrevista especial que promete dar que hablar

Este domingo 14 de diciembre, desde las 13:15 de la mañana, La Peña de Morfi promete otra jornada inolvidable en la pantalla de Telefe. Con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el ciclo musical y gastronómico más emblemático de la televisión argentina se prepara para recibir a grandes figuras que harán vibrar el escenario, entre clásicos, cumbia, pop latino y nuevos estrenos.

El humor, un sello distintivo del programa, estará presente con la participación de Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, quienes garantizan carcajadas y diversión para toda la familia.

el polaco.jpg
El Polaco.

En paralelo, la sección gastronómica volverá a ser protagonista: Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas y creativas, mientras que Ariel Rodríguez traerá las noticias del mundo del deporte, manteniendo informados a los espectadores de todo lo relevante que ocurre tanto en el país como a nivel internacional.

image

La Peña de Morfi: los invitados de este domingo 14 de diciembre

Este domingo, La Peña presentará un musical a todo ritmo con El Polaco. Además, La T y La M se sube al escenario para repasar sus éxitos y un folklorazo especial junto a Maggie Cullen que presentará su nuevo trabajo. En la pulpería, una entrevista imperdible con Guillermo Coppola.

Guillermo Coppola
