La Peña de Morfi: invitados confirmados de este domingo 7 de diciembre en Telefe

Este domingo 16 de noviembre, desde las 13:15 de la mañana, La Peña de Morfi promete otra jornada inolvidable en la pantalla de Telefe. Con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el ciclo musical y gastronómico más emblemático de la televisión argentina se prepara para recibir a grandes figuras que harán vibrar el escenario, entre clásicos, cumbia, pop latino y nuevos estrenos.
El humor, un sello distintivo del programa, estará presente con la participación de Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, quienes garantizan carcajadas y diversión para toda la familia.
En paralelo, la sección gastronómica volverá a ser protagonista: Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas y creativas, mientras que Ariel Rodríguez traerá las noticias del mundo del deporte, manteniendo informados a los espectadores de todo lo relevante que ocurre tanto en el país como a nivel internacional.
La Peña de Morfi: los invitados de este domingo 7 de diciembre
La presencia central de la jornada será Soledad, una de las voces más reconocidas y queridas del folklore nacional, cuya carrera trascendió generaciones gracias a su estilo, su carisma y una capacidad interpretativa que la transformó en referente indiscutida del género. La cantante llegará al escenario de La Peña con un repertorio cargado de éxitos y la energía característica que la acompaña desde sus inicios, ofreciendo un show pensado para celebrar su recorrido artístico.
El programa también contará con la participación estelar de Fabiana Cantilo, figura emblemática del rock argentino. Con una carrera extensa y una colección de hits que forman parte de la memoria colectiva, la artista repasará temas que marcaron distintas etapas de su trayectoria. Su presencia sumará una cuota de emoción y nostalgia, a la vez que reafirmará su vigencia dentro de la música nacional.
A esta propuesta se añadirá la visita de BM, quien continúa consolidándose como uno de los nombres fuertes dentro de la escena musical urbana. El artista llega para presentar su nuevo álbum, aportando el toque contemporáneo que caracteriza a La Peña en su búsqueda de unir tradición y modernidad dentro de un mismo escenario.
Como cierre destacado, la pulpería será escenario de una entrevista exclusiva con Fátima Flórez, reconocida por su versatilidad, su talento humorístico y su amplia trayectoria teatral. En esta charla, la artista adelantará detalles de sus proyectos actuales y repasará momentos relevantes de su carrera, sumando un componente íntimo y revelador al programa.
