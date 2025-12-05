La Peña de Morfi: invitados confirmados de este domingo 7 de diciembre en Telefe

A esta propuesta se añadirá la visita de BM, quien continúa consolidándose como uno de los nombres fuertes dentro de la escena musical urbana. El artista llega para presentar su nuevo álbum, aportando el toque contemporáneo que caracteriza a La Peña en su búsqueda de unir tradición y modernidad dentro de un mismo escenario.

fatima florez

Como cierre destacado, la pulpería será escenario de una entrevista exclusiva con Fátima Flórez, reconocida por su versatilidad, su talento humorístico y su amplia trayectoria teatral. En esta charla, la artista adelantará detalles de sus proyectos actuales y repasará momentos relevantes de su carrera, sumando un componente íntimo y revelador al programa.