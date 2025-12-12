Rating: "MasterChef Celebrity" lideró el día y así le fue a "Camino a casa" y "Fené con Grego"

La televisión abierta cerró el jueves 11 de diciembre con un nuevo dominio de Telefe, impulsado por el rendimiento de MasterChef Celebrity, que volvió a instalarse como el programa más visto del día. El ciclo gastronómico, convertido en el caballito de batalla del canal en esta temporada, registró un promedio de 12.0 puntos, apenas una décima menos que su marca anterior, pero igualmente suficiente para liderar la competencia general y sostener su lugar en lo más alto del ranking.