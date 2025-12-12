Rating: "MasterChef Celebrity" lideró el día y así le fue a "Camino a casa" y "Fené con Grego"
La jornada televisiva dejó a Telefe nuevamente en la cima, con el reality culinario como lo más visto y una edición especial del ciclo de Cristina Pérez entre los destacados del podio.
La televisión abierta cerró el jueves 11 de diciembre con un nuevo dominio de Telefe, impulsado por el rendimiento de MasterChef Celebrity, que volvió a instalarse como el programa más visto del día. El ciclo gastronómico, convertido en el caballito de batalla del canal en esta temporada, registró un promedio de 12.0 puntos, apenas una décima menos que su marca anterior, pero igualmente suficiente para liderar la competencia general y sostener su lugar en lo más alto del ranking.
En la vereda de enfrente, El Trece mantuvo niveles moderados, con Ahora caigo como su propuesta más fuerte del día. El ciclo alcanzó 3.4 puntos y terminó segundo dentro de su franja, un desempeño acorde a las últimas semanas pero todavía lejos de los números que en otros tiempos definían la competencia entre los dos canales líderes. El Zorro (4.3) y Buenas noches familia (4.2) fueron los envíos más destacados del canal a lo largo de la jornada, aunque sin acercarse al piso.
Uno de los grandes movimientos del día llegó con Camino a casa, la propuesta de Cristina Pérez que en esta ocasión tuvo a Georgina Barbarossa como figura central de un recorrido íntimo por su historia familiar. El programa logró un promedio de 7.6 puntos, suficiente para ingresar al top five diario y para ubicarse como uno de los contenidos no ficcionados más vistos fuera del prime.
En el resto de la grilla, América TV mantuvo cifras estables con sus clásicos: LAM lideró la señal con 3.1 puntos, seguido por DDM (2.6) e Intrusos (2.5), que completaron el podio de la emisora. En El Nueve, la jornada estuvo encabezada por Tele 9 central (2.6), una marca que lo mantuvo competitivo dentro de su segmento; mientras que Bendita y Tele 9 al mediodía alcanzaron 2.5. Los profesionales de siempre cerraron con 2.4 puntos.
La TV Pública, por su parte, sostuvo números habituales con TVP Las mañanas con Andino (0.4) como su envío de mayor audiencia. Más atrás quedaron Estamos en una y TVP Noticias noche con 0.3, acompañados por una tanda de programas que promedió 0.2. En NET TV, la señal lograda por El señor de los cielos (0.5) volvió a poner al canal dentro de la conversación diaria, seguida por Biri Biri y Caras (0.3), mientras que El quinto infierno marcó 0.2.
Rating: todos los números del jueves 11 de diciembre
El top five
- Masterchef Celebrity 12.0
- Masterchef Celebrity II 9.0
- Telefe Noticias 7.8
- Camino a casa, Ferné con Grego 7.6
- La traición 7.1
Los promedios
- Telefe 7.0
- El Trece 3..2
- América TV 2.3
- El Nueve 2.0
- TV Pública 0.1
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario