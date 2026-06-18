La pérdida económica que sufrió Luzu TV por la fake news sobre Messi

Despidos masivos y desvinculaciones en Luzu TV

Frente al descalabro reputacional y la vertiginosa pérdida de pauta publicitaria, las máximas autoridades de la señal de streaming decidieron cortar el problema de raíz mediante drásticas medidas contractuales.

Como primera determinación de urgencia, Luzu TV confirmó el despido inmediato de Florencia Peña y de la totalidad del equipo de producción responsable de haber puesto al aire la información errónea sin los correspondientes chequeos previos. Con esta tajante decisión, la empresa busca enviar una fuerte señal de profesionalismo hacia el mercado comercial y limpiar la imagen institucional de la marca.

La expectativa ahora está puesta en lo que sucederá en las primeras horas del viernes. Desde suelo estadounidense, y en medio de la vorágine mundialista, Nicolás Occhiato se verá obligado a modificar el eje de su habitual programación para ponerse al frente del micrófono y ensayar un descargo institucional.

El líder de la productora intentará llevar calma a las marcas que aún sostienen la estructura y dar las explicaciones pertinentes ante una audiencia que, en paralelo, asiste al ojo de la tormenta política con los severos cuestionamientos que el propio presidente Javier Milei y diversas figuras de los medios tradicionales arrojaron sobre el canal en las últimas horas.