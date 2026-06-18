La pérdida económica que sufrió Luzu TV por la fake news sobre Messi
La difusión de información falsa sobre el padre del capitán de la Selección Argentina desató un cimbronazo comercial sin precedentes para la productora.
Lo que comenzó como un grave error informativo al aire en la plataforma de streaming se transformó, en cuestión de horas, en una crisis económica para Luzu TV. La irresponsable fake news vinculada a la salud de Jorge Messi colmó la paciencia de las empresas comerciales, desatando una masiva fuga de anunciantes que generará preocupación en el canal.
El encargado de revelar el impacto económico de este escándalo fue el periodista de espectáculos Nacho Rodríguez, quien a través de sus redes sociales confirmó el durísimo panorama que enfrenta la señal.
"Mañana (por el viernes) Nicolás Occhiato hablará en su programa y se confirma la BAJA DE 12 MARCAS que AUSPICIABAN en Luzu TV", disparó el comunicador, encendiendo todas las alarmas en el sector.
El masivo retiro de patrocinadores se produce en el peor escenario posible para la productora, justo mientras Occhiato y los principales integrantes del staff se encuentran instalados en los Estados Unidos llevando a cabo la ambiciosa cobertura integral del Mundial 2026.
Despidos masivos y desvinculaciones en Luzu TV
Frente al descalabro reputacional y la vertiginosa pérdida de pauta publicitaria, las máximas autoridades de la señal de streaming decidieron cortar el problema de raíz mediante drásticas medidas contractuales.
Como primera determinación de urgencia, Luzu TV confirmó el despido inmediato de Florencia Peña y de la totalidad del equipo de producción responsable de haber puesto al aire la información errónea sin los correspondientes chequeos previos. Con esta tajante decisión, la empresa busca enviar una fuerte señal de profesionalismo hacia el mercado comercial y limpiar la imagen institucional de la marca.
La expectativa ahora está puesta en lo que sucederá en las primeras horas del viernes. Desde suelo estadounidense, y en medio de la vorágine mundialista, Nicolás Occhiato se verá obligado a modificar el eje de su habitual programación para ponerse al frente del micrófono y ensayar un descargo institucional.
El líder de la productora intentará llevar calma a las marcas que aún sostienen la estructura y dar las explicaciones pertinentes ante una audiencia que, en paralelo, asiste al ojo de la tormenta política con los severos cuestionamientos que el propio presidente Javier Milei y diversas figuras de los medios tradicionales arrojaron sobre el canal en las últimas horas.
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