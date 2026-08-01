Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 2 de agosto

Centro de Buenos Aires.

Panorama climático para el resto de la semana

Las proyecciones semanales indican estabilidad atmosférica en el AMBA. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 17 °C y 18 °C entre el martes y el jueves, acompañadas por mínimas de entre 10 °C y 13 °C. Recién hacia el viernes 7 se experimentará un nuevo descenso térmico, con una marca mínima que se ubicará en torno a los 9 °C y un techo de 15 °C.