Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 2 de agosto
Con algunas neblinas en las primeras horas, porteños y bonaerenses se enfrentan a un clima fresco este domingo y con cielo mayormente nublado.
Si bien ya no habrá presencia de lluvias ni tormentas, el primer domingo de agosto comenzará con condiciones típicas de la temporada invernal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. Particularmente, la jornada se caracterizará por un cielo mayormente nublado.
Tras una mañana con presencia de neblinas, el ambiente durante la mañana se tornará mayormente nublado mientras la temperatura registra su punto más bajo del día al posicionarse en los 11 °C. Para este tramo, el viento del NE incrementará paulatinamente su intensidad a valores de entre 13 y 22 km/h.
Por la tarde, el termómetro alcanzará la pico máximo previsto de 15 °C, manteniendo la abundante cobertura nubosa y la misma intensidad de viento del noreste. Hacia la noche, las marcas ascenderán levemente a unos 13 °C, con vientos que moderarán su velocidad (7 a 12 km/h).
Cómo estará el clima el lunes 3 de agosto: leve ascenso de la temperatura
Para el comienzo de la jornada laboral, el mapa meteorológico muestra una tendencia hacia un progresivo y leve ascenso de la temperatura máxima en la región metropolitana. Se proyecta una mínima de 11 °C y una máxima que trepará hasta los 17 °C, regalando una tarde sensiblemente más templada que la del domingo.
Si bien se aguarda que persista la cobertura de nubes durante gran parte del día, el ambiente se mantendrá estable y cómodo dentro de las marcas esperables para agosto.
Panorama climático para el resto de la semana
Las proyecciones semanales indican estabilidad atmosférica en el AMBA. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 17 °C y 18 °C entre el martes y el jueves, acompañadas por mínimas de entre 10 °C y 13 °C. Recién hacia el viernes 7 se experimentará un nuevo descenso térmico, con una marca mínima que se ubicará en torno a los 9 °C y un techo de 15 °C.
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