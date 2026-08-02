Cinzia rompió el silencio tras su salida de Gran Hermano: "Tengo el corazón roto"

Respecto a la frustración de no concluir la experiencia como deseaba, la exparticipante reflexionó sobre lo imprevisto de la situación. Sostuvo que su intención era permanecer en la casa hasta que la audiencia dictaminara lo contrario, reconociendo el impacto emocional que le provocó este final: "Afrontar el dolor de que termine de esta forma... Diría que no es justo, pero ¿a quién? Si así lo quiso Dios. ¿Qué reproches puedo hacer? La vida y esas cosas que no entendemos".

"Lo di todo y más. No quería que esta fuera mi salida. Siempre les decía que hasta que ustedes quisieran yo iba a estar en la casa", continuó y expresó: "Pero está el 'supremo' del juego (ustedes) y el supremo de la vida, que es Dios, y se ve que tenía otros planes. Trataré de aceptar este designio que me duele y me rompe el corazón".

Sobre el cierre de su comunicado, la exjugadora dejó en claro sus ganas de cruzar nuevamente la puerta del estudio para cerrar su ciclo de otra manera. Aun sabiendo que no compite por el premio mayor, expresó su anhelo de tener un cierre formal acorde a su trayectoria:

"Obvio que quiero volver. Así ya no pueda ganar, espero encontrar otra forma porque creo que merezco una despedida de la casa tal y como la soñé".

"Perdón por todo lo malo, gracias por tantooooo. Gracias por existir. Lxs amo enormemente. Prometo ir poniéndome al día y mantenerlos al tanto de mi proceso", concluyó la exparticipante, despidiéndose con un sincero agradecimiento a su comunidad de seguidores.