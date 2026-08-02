Cinzia rompió el silencio tras su salida de Gran Hermano: "Tengo el corazón roto"
La venezolana se vio obligada a salir de la competencia de Telefe luego de sufrir una dura caída. Tras dos días, rompió el silencio. Los detalles.
Luego de verse obligada a abandonar la competencia de Gran Hermano Generación Dorada, emisión transmitida por la pantalla de Telefe, Cinzia se volcó a sus redes para comunicarse con el público. La participante venezolana tuvo que dejar la casa por segunda oportunidad, esta vez debido a una lesión física de consideración, en una etapa decisiva del certamen dada la cercanía con la instancia final.
A diferencia de su eliminación anterior por votación telefónica, en esta ocasión la determinación fue tomada por el cuerpo médico del programa. La gravedad del accidente sufrido en el programa impidió que la concursante pudiera continuar en el juego, marcando lo que parece ser su salida definitiva del ciclo.
Por eso, a las cuarenta y ocho horas de concretarse su retiro, la jugadora utilizó su cuenta de la plataforma X para volcar sus sentimientos.
En la publicación reconoció la exigencia que siente hacia sus fanáticos tras perder la costumbre del contacto exterior: "Mis amores, me cuesta encontrar las palabras. Hasta para dirigirme a ustedes me sobreexijo porque siento que hasta con este mensaje merecen lo mejor".
"Me han dado todo y más de lo que imaginé. Sigo con el corazón (y la espalda) rotos. No quiero dejar de contarles algo porque sé que están muy pendientes, pero tengo también tres meses sin agarrar un teléfono y no sé por dónde empezar", confesó Cinzia respecto al desafío de procesar el afecto del público mientras inicia el tratamiento médico.
Respecto a la frustración de no concluir la experiencia como deseaba, la exparticipante reflexionó sobre lo imprevisto de la situación. Sostuvo que su intención era permanecer en la casa hasta que la audiencia dictaminara lo contrario, reconociendo el impacto emocional que le provocó este final: "Afrontar el dolor de que termine de esta forma... Diría que no es justo, pero ¿a quién? Si así lo quiso Dios. ¿Qué reproches puedo hacer? La vida y esas cosas que no entendemos".
"Lo di todo y más. No quería que esta fuera mi salida. Siempre les decía que hasta que ustedes quisieran yo iba a estar en la casa", continuó y expresó: "Pero está el 'supremo' del juego (ustedes) y el supremo de la vida, que es Dios, y se ve que tenía otros planes. Trataré de aceptar este designio que me duele y me rompe el corazón".
Sobre el cierre de su comunicado, la exjugadora dejó en claro sus ganas de cruzar nuevamente la puerta del estudio para cerrar su ciclo de otra manera. Aun sabiendo que no compite por el premio mayor, expresó su anhelo de tener un cierre formal acorde a su trayectoria:
"Obvio que quiero volver. Así ya no pueda ganar, espero encontrar otra forma porque creo que merezco una despedida de la casa tal y como la soñé".
"Perdón por todo lo malo, gracias por tantooooo. Gracias por existir. Lxs amo enormemente. Prometo ir poniéndome al día y mantenerlos al tanto de mi proceso", concluyó la exparticipante, despidiéndose con un sincero agradecimiento a su comunidad de seguidores.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario