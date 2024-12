La picante confesión sexual de La Tora sobre dos participantes de Gran Hermano: "Son muy..."

Todo se desató cuando Jenifer, la última eliminada, estuvo presente en el piso para hablar de su paso por la casa. La joven se sorprendió cuando el conductor le preguntó por algo que sucedió en la casa.

Robertito le consultó sobre la propuesta de trío que le había ofrecido su compañera Chiara Mancuso, con quien formó una buena amistad dentro de la vivienda y en medio de su competencia por el amor de Nano, con lágrimas incluidas.

Robertito: harías un trío con jeni y Chiara?

Tora: son las dos muy lindas



Robertito le dijo: "Vos estuviste ahí casi, ¿no? Vos estuviste ahí casi en un trío. Hubo una propuesta post Gran Hermano de Chiara de encontrarse contigo y con Nano, ¿no?”. “Sí, no sé si me dijo con Nano. Un trío conmigo y otra persona. Competir, no, pero en un momento de la charla me dijo: ‘Afuera estaría bueno, ¿no?’”, contó Jenifer.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue el comentario casi murmurando que hizo La Tora y que descolocó a todos. “Yo estoy”, tiró pícara y muy picante la ex GH.

Ante las consultas de Robertito, Lucila explicó: “Bueno, si pasaba, pasaba”. “Perdón, perdón, que acá ha habido una muy buena información. ¿Vos harías un trío con Jenifer y con Chiara?”, siguió consultando el conductor del programa

Alguien del panel sumó “Y Nano”. Pero La Tora aclaró el panorama: “¡No, Nano no! Lo sacamos a Nano, ni en pedo. Prefiero a Jeny y a Chiara mil veces”. “¿Vos tendrías una trieja con la señorita y con la Chiara si sale?”, insistió Robertito. “Sí, son las dos muy lindas”, tiró la chica de Berazategui ante la mirada de Jenifer.