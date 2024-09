La picante revelación de Majo Martino sobre el encuentro con Franco Colapinto

Fue entonces cuando Majo Martino no pudo ocultar su risa y habló de la pícara mentira del joven. “Le pregunté cuántos años tiene, primero me dijo 25. Después me dijo: ‘No, en realidad tengo 21, pero digo 25 para que no se asusten’”, explicó. Esta revelación de Majo llevó a que los miembros del programa de Carmen Barbieri se sorprendan.

"Ay, es re chamuyero", comentó Estefi Berardi. Aún así, entonces Majo aclaró: “Es muy lindo, simpático, amoroso, carismático. Me contó que vive solo desde los 14. Tiene una mentalidad de un tipo de 40″. Por esto, su compañera le preguntó a la panelista: “¿A vos te gustan más chiquitos de edad?”.

“No chicos, por favor. 21 es muy chico”, reaccionó Majo ante la consulta de su colega. Luego, Federico Seeber le preguntó a qué huele el piloto argentino. “A perfume europeo”, respondió la periodista con timidez. Entonces, los compañeros de Majo hicieron hincapié en que Colapinto la quiso conquistar: “Fue él a saludarte a vos y te mintió con la edad. Yo veo que te quiso chamuyar”, opinó Estefi. En ese momento, Majo expresó: “Estábamos ahí, después fuimos al boliche”.

En tanto, Capuya preguntó si el piloto en algún momento derrapó para saber cómo fue la actitud de Franco en un boliche al que fueron juntos, según contó Martino. “Es muy correcto, lo estaban re cuidando, tiene dos managers mujeres que están con él todo el tiempo”, indicó ella. A su vez, afirmó que "es muy buena onda" y se quedaron un largo rato charlando.