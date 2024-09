La polémica confesión del hijo de Flor Peña sobre Casados con Hijos que sorprendió a todos

Sin embargo, hay algo que Juan tiene bien en claro: no quiere hacer exactamente lo mismo que su madre. Es por eso que, recientemente, confesó que no estaría dispuesto a hacer un remake de Casados con Hijos.

Fue durante una entrevista con Fernando Dente en Noche al Dente en la que Otero fue tajante con su decisión. Luego de decir un rotundo "no", explicó sus razones. Si bien le preguntaron si haría una reversión de Coqui, dejó en claro que es un programa que ni mira.

"La verdad es que me re aburro mirándolo porque es más para viejos. Sorry, chicos", confesó Juan Otero. En esa misma línea, el hijo de Flor Peña, cerró: "Lo siento. Pero la miré en el teatro y me morí de risa. Estallé".