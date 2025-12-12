La polémica exigencia que habría fijado Redrado para asumir el respaldo económico de Matilda
Nuevos correos y relatos televisivos vuelven a encender la disputa entre el economista y Luciana Salazar por el acuerdo previo al nacimiento de la niña.
La controversia entre Luciana Salazar y Martín Redrado sumó otro capítulo luego de que, en el ciclo Puro Show, se mencionara “la dura carga que Martin Redrado le habría puesto a Luciana Salazar sobre sus hombros antes del nacimiento de Matilda”. En el programa detallaron esa supuesta condición insólita y exhibieron un conjunto de materiales del pasado que reabren el debate.
Desde hace tiempo, Luli Salazar sigue batallando en la Justicia para lograr que Redrado cumpla con el compromiso económico que asumió sobre Matilda antes de que la nena naciera, una pelea que lleva más de cuatro años. La modelo insiste en que el documento firmado por el economista -donde habría quedado asentado que él se responsabilizaría económicamente de la niña hasta la mayoría de edad- tiene plena validez.
Él, en cambio, continúa firme en su postura: rechaza haber asumido tal obligación. En la emisión televisiva mostraron una gran cantidad de mails del año 2019 en los que, según relataron, Redrado reconocía estar al tanto de asuntos vinculados a los gastos y responsabilidades sobre la menor. Ese material llamó la atención porque contradice la negativa pública actual del economista.
El punto más explosivo de la noche fue la versión de que Redrado habría condicionado su apoyo económico a una serie de pautas específicas. Según se dijo, entre esos requisitos habría una que generó especial impacto: la prohibición a Luciana de blanquear otra relación. Si esta cláusula existiera, habría limitado de manera directa la posibilidad de que la modelo comunicara libremente su situación afectiva.
De todas formas, es clave subrayar que Luciana Salazar jamás reconoció públicamente la existencia de esa cláusula, aunque sí afirmó que necesita “mantener en reserva todo lo que ocurra en su vida privada para ‘evitar problemas’”, lo cual deja entrever que “no tiene libertad plena para compartir lo que pasa en el plano sentimental”. Sus propias declaraciones alimentan aún más las especulaciones sobre el trasfondo real del acuerdo previo y sobre cómo estas condiciones habrían marcado el vínculo entre ambos hasta hoy.
