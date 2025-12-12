La polémica exigencia que habría fijado Redrado para asumir el respaldo económico de Matilda

De todas formas, es clave subrayar que Luciana Salazar jamás reconoció públicamente la existencia de esa cláusula, aunque sí afirmó que necesita “mantener en reserva todo lo que ocurra en su vida privada para ‘evitar problemas’”, lo cual deja entrever que “no tiene libertad plena para compartir lo que pasa en el plano sentimental”. Sus propias declaraciones alimentan aún más las especulaciones sobre el trasfondo real del acuerdo previo y sobre cómo estas condiciones habrían marcado el vínculo entre ambos hasta hoy.