En medio de los rumores, Luli Salazar confirmó un encuentro con Ramiro Marra: "Fue amoroso"

Según habían adelantado en Intrusos, la situación se dio en un local gastronómico de alta gama al que Luli había asistido junto a una amiga, donde también se encontraban otras celebridades en el marco de un evento. Ramiro se acercó a la mesa de la artista para iniciar una conversación, dando lugar a los primeros gestos cordiales entre ambos.

Paula Varela describió la escena, destacando la intensidad del diálogo. "Las risotadas se escucharon en todo el salón. Los contactos se los han pasado, hablaron mucho, no se despegaban", indicó.

La panelista prefirió no contactar directamente a la protagonista para evitar una desmentida. "A ella no la quise ni llamar porque no quería que me desmienta, esto no lo puede desmentir igual porque lo vio un montón de gente", sostuvo.