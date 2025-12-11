En medio de los rumores, Luli Salazar confirmó un encuentro con Ramiro Marra: "Fue amoroso"
El mundo del espectáculo y la política se entrecruzan una vez más con esta supuesta pareja. Y la vedette se encargó de romper el silencio.
En lo que se presenta como una de las sorpresas de fin de año, crecen los rumores sobre el supuesto affaire entre Luciana Salazar y Ramiro Marra, y ella se encargó de romper el silencio, confirmando que hubo un encuentro.
La modelo y actriz detalló, en un móvil para Intrusos, el encuentro que mantuvieron con el exlegislador de La Libertad Avanza (LLA) y no escatimó en elogios hacia el economista.
"Nos vimos ayer por primera vez en un resto y cuando él, muy amablemente, me vino a saludar, nos terminamos dando cuenta de que nos unían nuestras infancias", explicó Salazar. La mediática contó que ambos asistieron al mismo colegio, aunque ella iba a la institución de mujeres y él, a la de varones.
Luli destacó la excelente química en este primer contacto personal. "Fue amoroso. Me contó anécdotas de mi vida que ni yo me acordaba. Lo que me hizo reír", detalló, y concluyó de manera sugerente: "Me hizo la noche".
El inicio del contacto se dio en redes. "Me empezó a seguir en Instagram y le devolví el seguimiento", remarcó la influencer, dejando la puerta abierta para que el vínculo con Marra avance hacia una relación.
Según habían adelantado en Intrusos, la situación se dio en un local gastronómico de alta gama al que Luli había asistido junto a una amiga, donde también se encontraban otras celebridades en el marco de un evento. Ramiro se acercó a la mesa de la artista para iniciar una conversación, dando lugar a los primeros gestos cordiales entre ambos.
Paula Varela describió la escena, destacando la intensidad del diálogo. "Las risotadas se escucharon en todo el salón. Los contactos se los han pasado, hablaron mucho, no se despegaban", indicó.
La panelista prefirió no contactar directamente a la protagonista para evitar una desmentida. "A ella no la quise ni llamar porque no quería que me desmienta, esto no lo puede desmentir igual porque lo vio un montón de gente", sostuvo.
