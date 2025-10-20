La polémica foto que Mauro Icardi eligió para saludar a su mamá y que podría enojar a la China Suárez

“Feliz Día a esta gran mamá” escribió Mauro junto a una foto juntos, que provocó diferentes comentarios y teorías como viene sucediendo en los últimos meses.

China Icardi

La China Suárez mostró el regalo con el que Mauro Icardi la recibió en Turquía: "Llegar a casa y..."

La relación entre Mauro Icardi y la China Suárez continúa afianzándose con el paso de las semanas, estableciendo una vida casi totalmente ensamblada en Estambul y lejos de los rumores en Argentina. Mientras el futbolista sigue lidiando con la feroz disputa por el contacto regular con sus hijas, la pareja ya está completamente establecida en la ciudad turca. De hecho, los tres hijos de la actriz se encuentran escolarizados allí, una realidad que ambos se encargan de compartir a diario en sus redes sociales.

La prueba de este amor que sigue creciente es que hace unas horas, la ex Casi Ángeles mostró en sus Instagram Stories el reciente gesto romántico con el que el delantero del Galatasaray la sorprendió. Tras regresar de un paseo por la torre de Gálata con Rufina, Magnolia y Amancio, la actriz se encontró con un imponente ramo de sus flores predilectas.

El regalo no fue un ramo cualquiera, sino las flores preferidas de la actriz. Visiblemente emocionada y más enamorada que nunca del hombre por el que "no tuvo el menor inconveniente en ponerse en contra a media Argentina", Eugenia China Suárez recurrió a su teléfono celular para fotografiar el dulce gesto de su novio y presumir de las flores en sus historias virtuales.

La actriz y modelo no solo exhibió el obsequio, sino que también informó a sus casi ocho millones de seguidores el origen del hermoso ramo de peonías rosadas. Al pie de la postal, la China Suárez expresó el gran momento sentimental que atraviesa junto al ex de Wanda Nara: “Llegar a casa y que me estén esperando mis flores favoritas”, escribió, acompañando el texto con un emoji de una carita derritiéndose y otro de un corazón rosa.

Como era de suponer, Mauro Icardi reposteó la publicación de su actual pareja, en una clara señal de confirmación de las palabras de Suárez. Su historia de amor, que se originó en medio de un "escándalo mediático sin precedentes" hace cuatro años con el Wandagate, ha evolucionado. Desde hace casi un año, la pareja decidió apostar "el todo por el todo a sus sentimientos", logrando formar una nueva familia.

La consolidación de su vínculo en Estambul lleva a preguntarse: ¿Será que, una vez que se concrete el divorcio de la mayor de las Nara, Mauro Icardi legalizará su unión con la China Suárez pasando por el registro civil? Solo el tiempo lo dirá.