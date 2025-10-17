Elba Marcovecchio apuntó contra Wanda Nara por las hijas de  Mauro Icardi: "Sustracción ilegítima"

Por último, Marcovecchio comentó sobre la restitución internacional contra Wanda Nara: "Todo esto parece que la batalla entre Wanda y la China, donde quedan en el medio las nenas, no Mauro", y cerró: "Esto se resuelve pronto, la restitución es la acción mas rápida que hay. La Justicia es lenta pero debería ser pronto, no puedo dar una fecha aproximada. Podría ser de acá a 15 días, pero no sé".

Por su parte, Wanda aseguró que su equipo legal le manifestó la imposibilidad de la restitución. “Mis abogados dicen que no hay chance de que eso pase, pero sus abogadas dicen que sí. No sé si no le estarán sacando dinero por algo que piensan que no va a pasar”, señaló en una reciente entrevista.