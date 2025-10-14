Wanda Nara disparó otra vez contra la China Suárez y Mauro Icardi al hablar de sus hijas
La empresaria fue contundente al referirse a la posibilidad de que sus hijas regresen a Turquía junto a su padre, y dejó una frase explosiva que reavivó el escándalo con la actriz Eugenia China Suárez.
En medio de un nuevo capítulo de su vida mediática, Wanda Nara volvió a instalar el conflicto con la China Suárez y Mauro Icardi en el centro de la escena. En una entrevista en el programa de streaming de Olga, la mediática fue tajante al hablar sobre el futuro de sus hijas y descartó de plano que puedan vivir con su exmarido y la actriz en Estambul, donde el futbolista continúa su carrera.
Consultada sobre la “restitución” de las niñas, Wanda no esquivó la pregunta y respondió con su habitual franqueza. “La restitución, esa famosa de la que hablan, es que vuelvan mis hijas a vivir allá, pero conmigo”, aseguró la empresaria, tal como recogió Puro Show. La frase, lejos de pasar inadvertida, sonó como un misil directo a Suárez, con quien mantiene un conflicto desde el escándalo que sacudió al espectáculo argentino en 2021.
Ante la insistencia de los entrevistadores, la empresaria fue todavía más categórica al cerrar el tema con una declaración que encendió las redes: “No hay manera de que mis hijas vivan con la que fue la amante de él y actual (ahora), y no tengan a su mamá”.
La reacción de los seguidores no tardó en llegar. Muchos usuarios revivieron el recordado “Wandagate”, cuando se filtraron los mensajes entre Icardi y la China Suárez que derivaron en una crisis matrimonial mediática de proporciones internacionales. En aquel momento, la empresaria había publicado la famosa historia de Instagram con la frase “otra familia que te cargaste por zorra”, que marcó un antes y un después en su enfrentamiento.
Actualmente, Icardi continúa jugando para el Galatasaray en Turquía, mientras Wanda reparte su tiempo entre Argentina e Italia, donde se dedica a su faceta empresarial y televisiva. Aunque la relación entre ambos parece mantener cierta cordialidad por el bienestar de sus hijos, las recientes declaraciones de la modelo dejan en claro que las heridas del pasado aún no están cerradas.
Desde el entorno de la China Suárez, hasta el momento, no hubo respuesta oficial, pero la frase de Wanda ya circula por todos los portales y volvió a alimentar una de las rivalidades más mediáticas del espectáculo argentino.
