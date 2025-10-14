Wanda Nara disparó otra vez contra la China Suárez y Mauro Icardi al hablar de sus hijas

Actualmente, Icardi continúa jugando para el Galatasaray en Turquía, mientras Wanda reparte su tiempo entre Argentina e Italia, donde se dedica a su faceta empresarial y televisiva. Aunque la relación entre ambos parece mantener cierta cordialidad por el bienestar de sus hijos, las recientes declaraciones de la modelo dejan en claro que las heridas del pasado aún no están cerradas.

Desde el entorno de la China Suárez, hasta el momento, no hubo respuesta oficial, pero la frase de Wanda ya circula por todos los portales y volvió a alimentar una de las rivalidades más mediáticas del espectáculo argentino.