La China Suárez y Benjamín Vicuña se pusieron de acuerdo sobre cómo manejar los viajes de sus hijos
Los actores decidieron de una vez por todas pensar en sus hijos. De qué se trata lo acordado, en esta nota.
Luego de la repercusión que generaron las vacaciones de Magnolia y Amancio en Turquía junto a su madre, la China Suárez, surgieron nuevos detalles sobre cómo manejan la tenencia y los viajes los ex Benjamín Vicuña y la actriz, actualmente en pareja con Mauro Icardi.
Según contó Guido Zaffora en DDM, habría un entendimiento legal reciente entre ambas partes. “Se había dicho que Vicuña y la China seguían hablando y no, siguen bloqueados, no hablan”, comenzó el periodista, y agregó: “Siguen los abogados y lo que me dicen es que acaban de acordar que los nenes se queden más de un mes en Turquía”.
En cuanto a lo que sigue, el panelista explicó: “Y están viendo en este momento cuántos días se van a quedar en Argentina con Vicuña”, y concluyó: “Lo que me dice Agustín Rodríguez, el abogado de la China, es que van paso a paso, pero que están solucionando el tema”.
De esta manera, mientras la actriz continúa instalada en Estambul junto a Icardi, el vínculo legal con el actor chileno parece encaminarse lentamente tras varios meses de tensiones.
El lujoso departamento de la China Suárez en venta: está ubicado en una zona exclusiva y cuesta 1.3 millones de dólares
Mientras continúa instalada en Estambul junto a su pareja, el futbolista del Galatasaray, Eugenia “la China” Suárez tomó una decisión importante con respecto a su patrimonio en Argentina: puso en venta su exclusivo departamento en la Ciudad de Buenos Aires.
La noticia se conoció en el programa Infama, donde Marcela Tauro sorprendió al aire al revelar: "¿Saben quién está vendiendo su piso, su departamento? Ya puso el cartel y todo." La panelista explicó que la actriz optó por desprenderse de la propiedad luego de afianzarse en Turquía, donde actualmente reside.
Por su parte, la periodista Laura Ubfal aportó información adicional sobre la ubicación del inmueble: "Está atrás de la Embajada de Estados Unidos", señaló, haciendo referencia a una de las zonas más cotizadas y seguras de la capital.
Aunque en el programa no quisieron mencionar el precio directamente, las imágenes del aviso de venta mostradas en pantalla dejaron al descubierto el valor del piso: nada menos que 1.300.000 dólares. Se trata de una propiedad de alto nivel, con detalles de lujo, diseño moderno y una ubicación privilegiada.
