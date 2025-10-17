La China Suárez y Benjamín Vicuña se pusieron de acuerdo sobre cómo manejar los viajes de sus hijos

El lujoso departamento de la China Suárez en venta: está ubicado en una zona exclusiva y cuesta 1.3 millones de dólares

Mientras continúa instalada en Estambul junto a su pareja, el futbolista del Galatasaray, Eugenia “la China” Suárez tomó una decisión importante con respecto a su patrimonio en Argentina: puso en venta su exclusivo departamento en la Ciudad de Buenos Aires.

La noticia se conoció en el programa Infama, donde Marcela Tauro sorprendió al aire al revelar: "¿Saben quién está vendiendo su piso, su departamento? Ya puso el cartel y todo." La panelista explicó que la actriz optó por desprenderse de la propiedad luego de afianzarse en Turquía, donde actualmente reside.

Por su parte, la periodista Laura Ubfal aportó información adicional sobre la ubicación del inmueble: "Está atrás de la Embajada de Estados Unidos", señaló, haciendo referencia a una de las zonas más cotizadas y seguras de la capital.

Aunque en el programa no quisieron mencionar el precio directamente, las imágenes del aviso de venta mostradas en pantalla dejaron al descubierto el valor del piso: nada menos que 1.300.000 dólares. Se trata de una propiedad de alto nivel, con detalles de lujo, diseño moderno y una ubicación privilegiada.