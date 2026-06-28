La predicción de Ricardo Arjona sobre el Mundial 2026: "Tiempos fuera..."

ARJONA PREDICCION MUNDIAL 2026

La supuesta “predicción” de Ricardo Arjona que volvió a generar debate

Aunque no existe ninguna prueba de que el cantante haya anticipado una medida puntual del Mundial 2026, la coincidencia fue suficiente para que el tema volviera a circular con fuerza.

En redes sociales, miles de usuarios compartieron el fragmento y calificaron a Arjona como un “visionario”, mientras otros remarcaron que la canción simplemente expone una crítica que continúa vigente sobre la evolución del fútbol y su vínculo con el negocio.

Al mismo tiempo, las pausas de hidratación en la Copa del Mundo generaron opiniones divididas entre los fanáticos. Algunos consideran que afectan el ritmo del juego y abren nuevas oportunidades comerciales, mientras que otros defienden la medida al señalar que busca proteger a los futbolistas ante las altas temperaturas.

Así, una canción creada hace casi tres décadas volvió a instalar una discusión actual: cuánto cambió el fútbol y cuánto de aquello que parecía una exageración terminó formando parte de la realidad.