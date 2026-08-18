Wanda Nara habló sobre la posibilidad de trabajar con L-Gante: qué dijo

El cantante, además, ya había hablado en distintas oportunidades sobre su vínculo actual con Wanda. Aunque la relación amorosa quedó atrás, ambos continuaron teniendo contacto y sus apariciones públicas o declaraciones sobre el otro suelen generar repercusión entre sus seguidores.

En los últimos meses, L-Gante también se mostró enfocado en diferentes proyectos personales y profesionales, mientras que Wanda continúa vinculada a la televisión y al entretenimiento. Por eso, un eventual encuentro dentro de un mismo programa podría convertirse rápidamente en uno de los momentos más comentados de la temporada.

Por el momento, no existe una confirmación oficial de que L-Gante vaya a participar de MasterChef Celebrity. Sin embargo, las declaraciones de Wanda dejaron una puerta abierta y, sobre todo, mostraron que la conductora no tendría ningún inconveniente en volver a compartir pantalla con quien fue su pareja.