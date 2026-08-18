Wanda Nara habló sobre la posibilidad de trabajar con L-Gante: qué dijo
Wanda Nara se refirió a la posibilidad de volver a compartir un proyecto laboral con L-Gante y sorprendió al revelar que le gustaría tenerlo como parte de MasterChef Celebrity.
Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena luego de referirse a una posibilidad que rápidamente despertó interés: compartir nuevamente un proyecto laboral con L-Gante. La conductora fue consultada sobre la chance de que el cantante forme parte de MasterChef Celebrity y dejó en claro que estaría encantada de volver a trabajar con él.
La pregunta surgió en medio de la expectativa por la nueva temporada del reality gastronómico, que tendrá a Wanda nuevamente al frente. Ante la posibilidad de que L-Gante se sume al programa como participante, la empresaria no dudó y respondió de manera contundente.
“Sí, obvio, que me gustaría. Me encantaría”, aseguró Wanda al ser consultada por un eventual reencuentro laboral con su expareja. Pero la conductora no se quedó solamente con su deseo. También hizo referencia a la preparación que estaría llevando adelante el artista para afrontar un eventual desafío dentro de la cocina. “Está practicando. Ya se metió en la cocina”, contó entre risas.
La declaración generó repercusión porque se trata de dos figuras que durante los últimos años estuvieron vinculadas tanto por su relación sentimental como por los distintos episodios públicos que protagonizaron. Wanda y L-Gante mantuvieron un romance que tuvo una enorme exposición y que, incluso después de la separación, continuó generando especulaciones.
Ahora, la posibilidad de volver a encontrarse frente a las cámaras agrega un nuevo capítulo a esa historia. En caso de que finalmente L-Gante se convierta en participante de MasterChef Celebrity, Wanda tendría el particular desafío de conducir un programa en el que su expareja debería enfrentarse a las distintas pruebas gastronómicas.
El cantante, además, ya había hablado en distintas oportunidades sobre su vínculo actual con Wanda. Aunque la relación amorosa quedó atrás, ambos continuaron teniendo contacto y sus apariciones públicas o declaraciones sobre el otro suelen generar repercusión entre sus seguidores.
En los últimos meses, L-Gante también se mostró enfocado en diferentes proyectos personales y profesionales, mientras que Wanda continúa vinculada a la televisión y al entretenimiento. Por eso, un eventual encuentro dentro de un mismo programa podría convertirse rápidamente en uno de los momentos más comentados de la temporada.
Por el momento, no existe una confirmación oficial de que L-Gante vaya a participar de MasterChef Celebrity. Sin embargo, las declaraciones de Wanda dejaron una puerta abierta y, sobre todo, mostraron que la conductora no tendría ningún inconveniente en volver a compartir pantalla con quien fue su pareja.
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