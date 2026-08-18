Cuándo y cuánto tiempo estuvo presa Moria Casán en Paraguay
La One vive este momento como una de las anécdotas más importantes de su vida. Conocé todos los detalles de cuándo, cuánto tiempo y por qué estuvo presa.
El conflicto judicial protagonizado por Moria Casán en territorio paraguayo, originado a partir de la desaparición de un conjunto de alhajas, se mantiene como uno de los episodios más recordados en la trayectoria de la diva. El suceso derivó en la privación de su libertad durante varios días en la ciudad de Asunción, transformándose con el transcurso de los años en un hito de enorme repercusión mediática dentro del espectáculo argentino.
El conflicto tuvo su génesis en 2012, momento en que la artista viajó al país vecino para formar parte de una presentación especial. Durante la velada, el comerciante paraguayo Armando Benítez le cedió un juego de diamantes, compuesto por un collar y aros de elevado valor económico, para lucir sobre el escenario. Al finalizar el show, el joyero radicó una denuncia por la falta de devolución de las piezas, dando inicio a un expediente en el que Casán rechazó cualquier responsabilidad directa.
Tras varios años de tramitación del expediente, la conductora resolvió viajar el 14 de diciembre de 2015 a la capital paraguaya para ponerse a disposición de los tribunales. Las autoridades dispusieron su aprehensión e internación en la cárcel de mujeres del Buen Pastor, donde permaneció alojada durante nueve días. A la par del caso principal, la situación procesal de la vedette sumó complicaciones al detectarse una pequeña dosis de cocaína entre sus pertenencias durante la requisa de ingreso, circunstancia por la cual admitió públicamente su consumo personal.
A lo largo de su estadía en el establecimiento penitenciario, la conductora mantuvo una postura firme frente a las coberturas periodísticas. En declaraciones brindadas al dejar su residencia en Parque Leloir, la artista argumentó: “Dicen tantas estupideces y huevadas que no puedo aclarar. No tengo que aclarar nada, porque oscurece. Si tuviera algo que ver, estaría en cana”.
En esa misma línea, la figura del espectáculo restó credibilidad a la acusación y justificó su permanencia en el territorio vecino expresando: “Me quedé porque quise”. A su vez, cuestionó el valor de las piezas recibidas aduciendo que: “Un zafiro no puede provocar alergia. Lo primero que hice fue sacarme las joyas apenas llegué al camarín”.
El 23 de diciembre de 2015, la Justicia paraguaya concedió la excarcelación de la diva tras fijar las pautas para la continuidad de las actuaciones fuera del establecimiento carcelario. Tras recuperar su libertad, la actriz recurrió a sus redes sociales para dirigirse a la opinión pública, manifestando a través de su cuenta de Twitter: “Así como sacaron conclusiones durante todo este tiempo, saquen ahora las conclusiones de que estoy en libertad. Me banco todas las críticas a favor y en contra porque sé quién soy y sigan armando la novela que más les conviene. Me impresiona mi fama”.
Con el paso del tiempo, el tribunal actuante dictó el sobreseimiento definitivo de Moria Casán, cerrando el expediente de manera formal. Las jornadas de detención en el penal del Buen Pastor quedaron registradas en la memoria popular como uno de los momentos más singulares de la farándula rioplatense.
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