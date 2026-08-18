Cuándo y cuánto tiempo estuvo presa Moria Casán en Paraguay

El 23 de diciembre de 2015, la Justicia paraguaya concedió la excarcelación de la diva tras fijar las pautas para la continuidad de las actuaciones fuera del establecimiento carcelario. Tras recuperar su libertad, la actriz recurrió a sus redes sociales para dirigirse a la opinión pública, manifestando a través de su cuenta de Twitter: “Así como sacaron conclusiones durante todo este tiempo, saquen ahora las conclusiones de que estoy en libertad. Me banco todas las críticas a favor y en contra porque sé quién soy y sigan armando la novela que más les conviene. Me impresiona mi fama”.

Con el paso del tiempo, el tribunal actuante dictó el sobreseimiento definitivo de Moria Casán, cerrando el expediente de manera formal. Las jornadas de detención en el penal del Buen Pastor quedaron registradas en la memoria popular como uno de los momentos más singulares de la farándula rioplatense.