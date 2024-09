La prioridad de Nicolás Francella para su futuro: "Lo imagino y lo deseo"

Y concluyó que “lo pienso, lo imagino, lo deseo, pienso situaciones posibles. No sé cómo describir la sensación, pero lo siento muy cerca, la posibilidad de convertirme en papá”. “Mis amigos ya se están convirtiendo en papás y toda la escena de bañarlos, y acostarlos y eso me interpela mucho, me mata de amor”, cerró.

Los rumores de un amorío de Nicolás Francella con Emilia Attias

La modelo se encuentra en un momento de completo disfrute de su soltería, tras su separación del "Turco" Naím. Desde entonces no había transcendido ningún dato sobre su plano sentimental, pero surgieron rumores de una supuesta conexión con Nicolás Francella que fueron desmentidos.

Sin embargo, las cámaras captaron a la actriz en pleno instante de pasión en un boliche de la noche porteña ubicado en el barrio de San Telmo. Todavía no se confirmó quién es este misterioso hombre que compartió un momento de pasión con Emilia Attias. Lo cierto es que la actriz se encuentra en su mejor momento disfrutando de su soltería.

nicolas francella attias turco.jpg