La reacción de Homero Pettinato al descubrir que le robaron: "Me pone mal"
El influencer usó sus redes sociales para mostrarle a sus seguidores el hecho de inseguridad que vivió.
Después de la separación con Sofía Gonet y el inesperado cruce que mantuvo con ella, Homero Pettinato sufrió un robo y usó sus redes sociales para compartirle a sus seguidores lo que ocurrió.
El influencer grabó un video para mostrar cómo cometieron el delito y de las pérdidas que tuvo. Allí, se observa que le rompieron un vidrio para sustraerle pertenencias del interior del vehículo.
“Me rompieron la ventana para robarme y me sacaron una estufa bajo consumo. No se llevaron una campera que estaba acá que es espectacular”, arrancó diciendo Pettinato, mientras graficaba lo que decía.
Y, siguió: “Pero miren: no se llevaron estos dos lentes que valen 250 lucas cada uno, la Nintendo Switch 2, el Bleu Chanel”.
“Amigo, ¡aprendé a robar! Me pone mal”, dijo Homero con ironía en el cierre del video.
El descargo de Homero Pettinato tras las polémicas acusaciones de Sofía Gonet: "Me parece una persona..."
Hace algunos días atrás, Sofía Gonet usó sus redes sociales para publicar un polémico video y hacer fuertes acusaciones contra su ex pareja Homero Pettinato. A raíz de esto, se desataron muchos comentarios y el conductor rompió el silencio sobre esto.
“No tengo una ratita, es una mentira vil y maligna”, dijo al aire en el programa de streaming de Olga, con un toque de humor, respondiendo a la acusación de su ex.
Y, siguió: “Nunca me van a escuchar hablar mal de Sofía. Fue una persona maravillosa, la quise mucho, y no me interesa entrar en una dinámica de odio. Es una persona maravillosa, increíble, tiene una familia hermosa que la cuida, que la protege, tiene una carrera zarpada que la armó ella sola”.
“Me dicen principalmente gordo mugriento, desagradable, horrible. Que tuve suerte de que alguien me quiera. Y no sé por qué, pero si ella necesita hacer esto para sanar, lo respeto”, agregó, haciendo referencia a los comentarios que recibe en las redes sociales tras las acusar.
Lejos de terminar ahí, continuó: “Nosotros nos despedimos en buenos términos. Después, por razones que desconozco, decidió hacer ese video hablando pestes de mí.
“Estoy tomándome con humor que me digan mugriento y que tengo una rata en mi casa. O que le robé la tarjeta para comprarme cosas para mí, ¿Entendés? Me dicen chorro, me dicen ladrón. Son maldades que no solo no son ciertas, sino que son demasiado inciertas. No me voy a enojar. Sinceramente no me genera enojo. Le tengo amor. Y a la gente que amé la voy a querer siempre. Fue parte importante de mi vida", cerró.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario