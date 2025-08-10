La reacción de Homero Pettinato al descubrir que le robaron: "Me pone mal"

pettinato

El descargo de Homero Pettinato tras las polémicas acusaciones de Sofía Gonet: "Me parece una persona..."

Hace algunos días atrás, Sofía Gonet usó sus redes sociales para publicar un polémico video y hacer fuertes acusaciones contra su ex pareja Homero Pettinato. A raíz de esto, se desataron muchos comentarios y el conductor rompió el silencio sobre esto.

“No tengo una ratita, es una mentira vil y maligna”, dijo al aire en el programa de streaming de Olga, con un toque de humor, respondiendo a la acusación de su ex.

Y, siguió: “Nunca me van a escuchar hablar mal de Sofía. Fue una persona maravillosa, la quise mucho, y no me interesa entrar en una dinámica de odio. Es una persona maravillosa, increíble, tiene una familia hermosa que la cuida, que la protege, tiene una carrera zarpada que la armó ella sola”.

“Me dicen principalmente gordo mugriento, desagradable, horrible. Que tuve suerte de que alguien me quiera. Y no sé por qué, pero si ella necesita hacer esto para sanar, lo respeto”, agregó, haciendo referencia a los comentarios que recibe en las redes sociales tras las acusar.

Lejos de terminar ahí, continuó: “Nosotros nos despedimos en buenos términos. Después, por razones que desconozco, decidió hacer ese video hablando pestes de mí.

“Estoy tomándome con humor que me digan mugriento y que tengo una rata en mi casa. O que le robé la tarjeta para comprarme cosas para mí, ¿Entendés? Me dicen chorro, me dicen ladrón. Son maldades que no solo no son ciertas, sino que son demasiado inciertas. No me voy a enojar. Sinceramente no me genera enojo. Le tengo amor. Y a la gente que amé la voy a querer siempre. Fue parte importante de mi vida", cerró.