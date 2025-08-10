El conmovedor mensaje de la Negra Vernaci tras la muerte de su hermano: "Vos y yo"

Embed - Elizabeth Vernaci on Instagram: "Tenía más ganas de vos;de que completaras una frase con sólo empezar a decirla,de reírnos de lo que era nuestro código secreto a voces ; de la complicidad de toda una vida en frases ,gestos y miradas . Ojalá queden volando en el aire entre vos y yo " View this post on Instagram A post shared by Elizabeth Vernaci (@negropolisok)

La Negra Vernaci, sin filtro por su ausencia en los Martín Fierro: "Es una vergüenza, pero..."

Elizabeth “la Negra” Vernaci volvió a mostrarse fiel a su estilo: directa, sarcástica y sin pelos en la lengua. Esta vez, el motivo de su enojo fue su ausencia entre los nominados a los Martín Fierro de Radio 2025. En una nota con el programa Implacables de El Nueve, la histórica conductora se despachó con frases que mezclaron enojo, ironía y resignación.

“¡Es una vergüenza!”, lanzó de entrada, con una sonrisa burlona, cuando le preguntaron por qué no figuraba en las ternas de este año. Sin embargo, aclaró que no está dolida, sino que entiende el paso del tiempo. “Ya gané un montón de Martín Fierro. Le toca a otra gente ahora”, agregó, dejando claro que no busca seguir acumulando premios.

Con su característico humor ácido, contó qué hizo con los galardones que ganó a lo largo de su carrera. “Por supuesto que no los regalo. Los usé para cosas importantes. Por ejemplo, para hacer una paridera para mis cachorritos cuando tuve 12 en casa”, bromeó. También confesó que hoy los tiene en una vitrina, aunque les encuentra usos prácticos: “Si los necesito para apoyar papel higiénico o un rollo de cocina, también sirven”.

Cuando la cronista le sugirió que “siempre viene bien un mimo”, Vernaci respondió con otra frase filosa: “No necesito mimos de Luis Ventura. He sido muy mimada. Me parece que siempre está bueno que más gente pueda recibir premios”.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y rápidamente se viralizaron en redes sociales. Aunque dejó entrever una cierta molestia por la omisión, también dejó claro que no necesita galardones para sentirse reconocida. Su trayectoria y el cariño del público -como ella misma ha dicho en otras ocasiones- son los verdaderos premios que valora.

Una vez más, la Negra demostró que no se calla nada y que, aun cuando queda afuera de las listas, sigue siendo una de las voces más potentes de la radio argentina.