Qué ver esta semana en HBO Max

Sinopsis: Ambientada en una época de profundas transformaciones económicas y sociales, la historia retrata una era en la que se construyeron grandes imperios, aunque nunca sin sacrificios. Tras los eventos de la “Guerra de las Óperas”, la nueva temporada muestra a la vieja guardia debilitada, mientras los Russell se posicionan para llegar a la cima de la sociedad.

Por qué verla: Del creador de Dowtown Abbey, Julian Fellowes, esta producción con una gran trama de amor y un elenco estelar (como las nominadas al Emmy Carrie Coon y Christine Baranski) atrapó a los fanáticos del romance e historias de época. Además, ya anunció la producción de su cuarta temporada que se verá por HBO Max.

Elenco: Carrie Coon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Taissa Farmiga, Harry Richardson, Blake Ritson, Thomas Cocquerel, Simon Jones, Jack Gilpin, Cynthia Nixon, Christine Baranski.

TWISTED METAL, Temporada 2 | Estreno: 10 de agosto

Serie

Sinopsis: Inspirada en la icónica franquicia de videojuegos de PlayStation, la serie de acción y comedia regresa con más caos, persecuciones y personajes que ya son favoritos del público. El carismático John Doe está de vuelta junto a Quiet. En esta nueva temporada, la dupla se adentra en el torneo TWISTED METAL, un circuito brutal dirigido por el misterioso Calypso, en el que el ganador recibe como recompensa el cumplimiento de cualquier deseo. Pero nada será fácil: Sweet Tooth, el payaso asesino, y Dollface, la hermana de John Doe, también están de regreso.

Por qué verla: Esta temporada llega con más acción, persecuciones y personajes icónicos del videojuego que harán que los fanáticos no puedan despegarse del sillón.

Elenco: Anthony Mackie, Stephanie Beatriz, Anthony Carrigan, John Seaona, Michael James Shaw y la voz de Will Arnett.

FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END | Final: 5 de agosto

Animé / Animación Adulta

Sinopsis: Después de salvar al mundo, la elfa Frieren emprende un nuevo viaje —esta vez, más emocional que épico. Con más de mil años por delante, intenta comprender los lazos humanos que dejó atrás, en una historia conmovedora sobre el tiempo, la memoria y los reencuentros.

Por qué verla: A diferencia de otras historias de animé y fantasía, la serie comienza después de que los protagonistas derrotan al villano principal, y le permite explorar temas como el paso del tiempo y los vínculos humanos.

BEEKEEPER: SENTENCIA DE MUERTE | Estreno: 8 de agosto

Película

Sinopsis: Los BEEKEEPERS son un programa especial fuera de toda cadena de mando. Cuando Dam Clay un BEEKEEPER retirado, descubre una conspiración en los niveles más altos del gobierno, tendrá que desbloquear todos los mecanismos de defensa y cumplir con su nueva misión, una brutal campaña de venganza contra quienes mataron a su gente.

Por qué verla: Jason Statham lidera este intenso thriller llena de acción, drama y suspenso, en una de sus mejores interpretaciones.

Elenco: Jason Statham, Josh Hutcherson, Jeremy Irons, Minnie Driver, Phylicia Rashad, Enzo Cilenti y Emmy Raver-Lampman.