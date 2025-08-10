Qué ver esta semana en HBO Max
Entre el 10 y el 16 de agosto, HBO Max cuenta con producciones imperdibles para disfrutar desde la comodidad de casa. Los detalles.
HBO Max, una de las plataformas de streaming más influyentes y vistas del momento, se ha consolidado como un verdadero paraíso para los amantes de la televisión de alta calidad y el cine de autor.
Su vasto y diversificado catálogo es un sello distintivo que la diferencia de la competencia, albergando desde las series más aclamadas de la historia reciente y producciones originales que marcan la agenda cultural, hasta blockbusters de renombre y películas independientes que merecen ser descubiertas. Es un universo de historias donde la sofisticación y el entretenimiento conviven en perfecta armonía, ofreciendo a los suscriptores una experiencia que va mucho más allá de la simple visualización.
Con una biblioteca tan rica y en constante expansión, la pregunta de "¿qué ver esta semana?" puede ser un desafío. Por ello, en esta nota, nos sumergimos en la profunda oferta de la plataforma para traerte una selección de imperdibles. Desde los estrenos más frescos que están causando revuelo, hasta esas joyas ocultas que quizás pasaste por alto, nuestra guía semanal está diseñada para ayudarte a navegar por el inmenso catálogo de HBO Max y encontrar esa serie o película que se ajuste perfectamente a tu estado de ánimo, garantizando horas de disfrute y buen cine.
Los imperdibles de esta semana en HBO Max
LA EDAD DORADA, Temporada 3 | Final de temporada: 10 de agosto
Serie / HBO Original
Sinopsis: Ambientada en una época de profundas transformaciones económicas y sociales, la historia retrata una era en la que se construyeron grandes imperios, aunque nunca sin sacrificios. Tras los eventos de la “Guerra de las Óperas”, la nueva temporada muestra a la vieja guardia debilitada, mientras los Russell se posicionan para llegar a la cima de la sociedad.
Por qué verla: Del creador de Dowtown Abbey, Julian Fellowes, esta producción con una gran trama de amor y un elenco estelar (como las nominadas al Emmy Carrie Coon y Christine Baranski) atrapó a los fanáticos del romance e historias de época. Además, ya anunció la producción de su cuarta temporada que se verá por HBO Max.
Elenco: Carrie Coon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Taissa Farmiga, Harry Richardson, Blake Ritson, Thomas Cocquerel, Simon Jones, Jack Gilpin, Cynthia Nixon, Christine Baranski.
TWISTED METAL, Temporada 2 | Estreno: 10 de agosto
Serie
Sinopsis: Inspirada en la icónica franquicia de videojuegos de PlayStation, la serie de acción y comedia regresa con más caos, persecuciones y personajes que ya son favoritos del público. El carismático John Doe está de vuelta junto a Quiet. En esta nueva temporada, la dupla se adentra en el torneo TWISTED METAL, un circuito brutal dirigido por el misterioso Calypso, en el que el ganador recibe como recompensa el cumplimiento de cualquier deseo. Pero nada será fácil: Sweet Tooth, el payaso asesino, y Dollface, la hermana de John Doe, también están de regreso.
Por qué verla: Esta temporada llega con más acción, persecuciones y personajes icónicos del videojuego que harán que los fanáticos no puedan despegarse del sillón.
Elenco: Anthony Mackie, Stephanie Beatriz, Anthony Carrigan, John Seaona, Michael James Shaw y la voz de Will Arnett.
FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END | Final: 5 de agosto
Animé / Animación Adulta
Sinopsis: Después de salvar al mundo, la elfa Frieren emprende un nuevo viaje —esta vez, más emocional que épico. Con más de mil años por delante, intenta comprender los lazos humanos que dejó atrás, en una historia conmovedora sobre el tiempo, la memoria y los reencuentros.
Por qué verla: A diferencia de otras historias de animé y fantasía, la serie comienza después de que los protagonistas derrotan al villano principal, y le permite explorar temas como el paso del tiempo y los vínculos humanos.
BEEKEEPER: SENTENCIA DE MUERTE | Estreno: 8 de agosto
Película
Sinopsis: Los BEEKEEPERS son un programa especial fuera de toda cadena de mando. Cuando Dam Clay un BEEKEEPER retirado, descubre una conspiración en los niveles más altos del gobierno, tendrá que desbloquear todos los mecanismos de defensa y cumplir con su nueva misión, una brutal campaña de venganza contra quienes mataron a su gente.
Por qué verla: Jason Statham lidera este intenso thriller llena de acción, drama y suspenso, en una de sus mejores interpretaciones.
Elenco: Jason Statham, Josh Hutcherson, Jeremy Irons, Minnie Driver, Phylicia Rashad, Enzo Cilenti y Emmy Raver-Lampman.
