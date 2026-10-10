La reacción de La Joaqui cuando Mario Pergolini la chicaneó con una frase de Luck Ra

Por qué La Joaqui vive con su prima

Más allá de ese momento, la artista también explicó los motivos por los que decidió compartir su casa con su familiar. Durante la charla, contó que la relación entre ambas va mucho más allá del parentesco y que también son muy cercanas en el plano personal y laboral.

“Es una de mis mejores amigas también, trabaja conmigo y todo”, explicó La Joaqui al describir el vínculo que mantienen.

La cantante también se sinceró sobre las dificultades que atraviesa a la hora de organizar su rutina y reconoció que necesita apoyo para manejar sus responsabilidades cotidianas.

“Yo no tengo cabeza para nada en este punto de mi vida y necesito que alguien me ordene mi agenda, mis cosas y que me ayude a existir; si no, solo existo”, expresó.

De esta manera, la visita a Otro día perdido dejó al descubierto una faceta más íntima de la cantante y un intercambio con Pergolini que incluyó una referencia indirecta a su relación pasada con Luck Ra.