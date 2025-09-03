La reacción de Martín Cirio a las críticas por sus dichos sobre Selena Gómez: "Cuchilleros"

Martín Cirio quedó en el centro de las críticas tras comentarios que hizo sobre el aspecto físico de Selena Gómez. Dijo que la cantante estuvo durante años “hinchada como un sapo parado y con la cara que parecía que le iba a reventar", y sugirió que su pérdida de peso actual se debía al uso de Ozempic. Los dichos encendieron la indignación en X, donde Cirio fue "funado" por burlarse del aspecto de la actriz y minimizar la gravedad del lupus, la enfermedad autoinmune que sufre desde hace años.