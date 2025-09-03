La reacción de Martín Cirio a las críticas por sus dichos sobre Selena Gómez: "Cuchilleros"
Después del repudio por hablar del aspecto físico de la artista, el influencer argentino enfrentó una "cancelación" en redes, y realizó un fuerte descargo.
Martín Cirio quedó en el centro de las críticas tras comentarios que hizo sobre el aspecto físico de Selena Gómez. Dijo que la cantante estuvo durante años “hinchada como un sapo parado y con la cara que parecía que le iba a reventar", y sugirió que su pérdida de peso actual se debía al uso de Ozempic. Los dichos encendieron la indignación en X, donde Cirio fue "funado" por burlarse del aspecto de la actriz y minimizar la gravedad del lupus, la enfermedad autoinmune que sufre desde hace años.
Ante la repercusión, el youtuber eligió responder desde su stream diario, con un descargo directo y sin filtros. "Estamos en un momento muy idiota del mundo", comenzó, cuestionando la reacción de los usuarios. Y agregó: "No podés criticar mujeres ahora. Si lo hacés y sos hombre, sos machista; y si sos mina, no sos sorora".
Lejos de retractarse, el influencer insistió en su postura: "Es el discurso más machista que hay. ¿Cómo no voy a poder criticar a las mujeres? ¿Siendo hombre tengo que criticar solo a los hombres? Es una locura".
"Los ídolos de Selena son como los de Floricienta, cuchilleros. A mí me sirve que vengan a comentar, ahora que estoy trabajando de nuevo con marcas me sirve que mi perfil tenga muchas visitas, así que vengan todos en grupo a comentar y bardearme que me sirve", aseguró.
Qué dijo Martín Cirio sobre el cuerpo de Selena Gómez
En el fragmento difundido, Cirio se refirió a la artista y muchos lo tomaron de manera despectiva: “Yo me acuerdo cuando decía, ‘yo ya sé que no voy a tener de vuelta el cuerpo de los 20’ y estaba toda hinchada y era un sapo parado, con la cara que parecía que le iba a reventar. Y mírala ahora con el cuerpito de los 20”.
