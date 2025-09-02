Martín Cirio acusó a Selena Gómez de consumir Ozempic para bajar de peso
Una vez más el Youtuber argentino buscó ser blanco de cancelación por dichos innecesarios contra dos artistas y habló de su
Martín Cirio está en el centro de la controversia por comentarios sobre el cuerpo de Selena Gomez y Meghan Trainor en uno de sus videos. Cirio, conocido por su humor ácido, cuestionó la enfermedad de Selena y llamó "traidora" a Trainor por su reciente pérdida de peso.
La apariencia física de las artistas ha estado bajo un escrutinio constante. Selena Gomez, que padece lupus, ha hablado públicamente sobre la fluctuación de su peso. Meghan Trainor, por su parte, ha promovido la positividad corporal, pero recientemente perdió mucho peso, lo que ha llevado a especulaciones sobre el uso del medicamento Ozempic, un fármaco utilizado para la pérdida de peso.
Cirio acusó a las cantantes de recurrir a Ozempic y se burló de sus cuerpos. En su video, se refirió a Selena Gomez de forma despectiva: “Yo me acuerdo cuando decía, ‘yo ya sé que no voy a tener de vuelta el cuerpo de los 20’ y estaba toda hinchada y era un sapo parado, con la cara que parecía que le iba a reventar. Y mírala ahora con el cuerpito de los 20”.
Cuando alguien en el chat le recordó que Selena padece lupus, el youtuber respondió de forma cínica: “Tiene lupus… Tiene Ozempic, ¿qué lupus? También tenía lupus cuando estaba gorda e hinchada como un sapo y ¿ahí qué pasó? ¿se le fue el lupus?”.
Meghan Trainor tampoco se salvó de los comentarios. Cirio la llamó “Meghan Traitor”, que significa “Meghan traidora”, y “la gorda traidora” por su cambio físico. Ante la inminente polémica, el youtuber intentó justificarse diciendo que no se puede criticar a una mujer.
Sus palabras generaron una ola de indignación en redes sociales, donde los usuarios pidieron su "cancelación". Comentarios como “Martín Cirio en vez de estar opinando y burlándose de la enfermedad de una persona debería estar en la cárcel” o “cuando dejen de consumir e idolatrar a este ser detestable avanzaremos tanto como sociedad” inundaron X, demostrando el rechazo a sus dichos.
