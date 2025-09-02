Martín Cirio acusó a Selena Gómez de consumir Ozempic para bajar de peso

Meghan Trainor tampoco se salvó de los comentarios. Cirio la llamó “Meghan Traitor”, que significa “Meghan traidora”, y “la gorda traidora” por su cambio físico. Ante la inminente polémica, el youtuber intentó justificarse diciendo que no se puede criticar a una mujer.

Sus palabras generaron una ola de indignación en redes sociales, donde los usuarios pidieron su "cancelación". Comentarios como “Martín Cirio en vez de estar opinando y burlándose de la enfermedad de una persona debería estar en la cárcel” o “cuando dejen de consumir e idolatrar a este ser detestable avanzaremos tanto como sociedad” inundaron X, demostrando el rechazo a sus dichos.