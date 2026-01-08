Sorpresa total: “La Tana” de Gran Hermano y el Chyno Agostini confirmaron su romance en vivo

Como era de esperarse, las redes estallaron con reacciones y teorías. Algunos usuarios pusieron en duda la veracidad del romance y otros apuntaron directamente a la diferencia de edad entre ellos.

“Es puro teatro para visualizaciones”, lanzó un internauta. “Ay la madre se debe querer rajar un t...”, escribió otra usuaria, en referencia a Nazarena Vélez.

Ya es un hombre: así está hoy Thiago, el hijo de Nazarena Vélez y Fabián Rodríguez

Nazarena Vélez atraviesa uno de los veranos más intensos y felices de su carrera en Villa Carlos Paz, donde protagoniza Suspendan la boda en el Teatro Candilejas. Pero esta temporada tiene un condimento único: su hijo Thiago, de 15 años, se convirtió en su aliado principal fuera del escenario.

Durante una nota con Intrusos, la actriz fue sorprendida con la participación en vivo de su hijo, quien viajó nuevamente a Córdoba para sumarse al equipo de trabajo y ayudar en la venta de entradas de la obra.

“Es una locura hacer temporada, la verdad, espectacular. Ya es el segundo año, estuve acá el año pasado. Trabajar con mi familia siempre es un placer. Gracias a Dios, nos está yendo muy bien”, contó Thiago, feliz, en diálogo con Pablo Layus.

El adolescente también habló sobre cómo vive la exposición y el contacto con el público: “La gente me reconoce y me encanta, me piden fotos. Hay plena confianza con la familia, me motivan, pero estoy todos los días a full. Yo mismo me ofrecí a volantear, soy una persona bastante dada, se me suele dar, y soy bastante macanudo. A mí me gusta colaborar, soy una persona muy inquieta”.

Lejos de buscar un beneficio económico, Thiago explicó que su decisión pasa por el compromiso y el aprendizaje: “No me llevo un porcentaje, me gusta colaborar. A futuro me veo arriba del escenario y en la parte de producción, me gustan las dos cosas”, reveló sobre sus sueños profesionales.

Antes de cerrar la nota, el joven emocionó a su mamá con una declaración directa al corazón: “A mi mamá la veo mejor que nunca, volvió a Carlos Paz después de varios años. Te amo mucho, mami. Sos mi vida”.

Conmovida, Nazarena también reflexionó sobre la importancia de inculcar valores de trabajo y esfuerzo a sus hijos y aseguró que acompañará a Thiago cuando decida dar sus propios pasos en el mundo artístico: “Me gusta enseñarle a mis hijos que cuesta ganarse la guita, que cuesta salir a laburar. Me gusta que sean independientes económicamente porque me parece muy importante para la vida de una persona”.