Ya es un hombre: así está hoy Thiago, el hijo de Nazarena Vélez y Fabián Rodríguez

Antes de cerrar la nota, el joven emocionó a su mamá con una declaración directa al corazón: “A mi mamá la veo mejor que nunca, volvió a Carlos Paz después de varios años. Te amo mucho, mami. Sos mi vida”.

Conmovida, Nazarena también reflexionó sobre la importancia de inculcar valores de trabajo y esfuerzo a sus hijos y aseguró que acompañará a Thiago cuando decida dar sus propios pasos en el mundo artístico: “Me gusta enseñarle a mis hijos que cuesta ganarse la guita, que cuesta salir a laburar. Me gusta que sean independientes económicamente porque me parece muy importante para la vida de una persona”.