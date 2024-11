La reacción de Valentina Cervantes al enterarse del romance entre Enzo Fernández y Nicki Nicole

Valentina Cervantes no tardó en reaccionar al enterarse del nuevo romance delpadre de sus hijos, Enzo Fernández con Nicki Nicole. La noticia, que comenzó a circular este jueves en LAM, sorprendió a muchos, y la ex pareja del futbolista no fue ajena al revuelo que causó. ¿Cómo se tomó Valentina la relación de Enzo con la cantante?