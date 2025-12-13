Sofia Gonet expuso a Homero Pettinato y publicó fuertes chats: "Gato cascoteado"
La influencer compartió capturas de una conversación privada, donde se leen fuertes insultos y agravios del humorista.
Sofía “La Reini” Gonet decidió romper el silencio y lo hizo de la forma más explosiva: compartiendo en sus historias de Instagram una serie de capturas de chats que atribuyó a Homero Pettinato, donde se leen mensajes cargados de insultos, agresiones y descalificaciones personales.
En una de las primeras imágenes, se puede leer un intercambio en el que él dispara sin filtro: “Te la pasás laburando de mierdas que a nadie le importan y te creés Angelina Jolie”, a lo que ella responde con dureza: “Te despertás todos los días a las 4 de la tarde porque te la pegás, sos un desastre total”.
La conversación escala rápidamente y suma frases cada vez más violentas. En otro mensaje, él le escribe: “Nunca saliste de Vinicius, gato cascoteado, te detesto” y remata con: “Qué peli te comiste, idiota”. La respuesta de Gonet no tarda en llegar: “Sos un mentiroso total y ya te saqué la ficha”.
Lejos de bajar el tono, las capturas muestran un ida y vuelta cada vez más crudo. Pettinato la acusa de creerse superior: “Te creés de Hollywood”, mientras ella retruca: “Tenés ese síndrome de que te creés superior y más intelectual y culto” y agrega sin vueltas: “Y sos recontra pelotudo y vago”.
En otro tramo del intercambio, aparece una acusación que encendió aún más las redes: “Por lo menos no chupo pija en el Four Seasons por un pasaje en primera”, a lo que Gonet responde: “Yo tampoco” y suma una frase lapidaria: “Eso te dijeron las envidiosas de tus ‘amigas’”.
Las historias continúan con reproches vinculados al dinero y la relación: “Me lo pago yo como pagué todo cuando éramos novios, hasta los hoteles que íbamos”, escribe ella, mientras él insiste: “Eso dice todo el mundo porque con el poco talento y la cantidad de plata que tenés a nadie le entra en la cabeza”.
El final del intercambio es el más violento. Entre los mensajes atribuidos a Pettinato aparecen frases como “Gato cascoteado”, “Mala persona”, “Eso sos: mala persona” y una advertencia cruda: “Ojo que no se te salga un pómulo mientras cogés”.
La última palabra, al menos en las capturas, es de La Reini, que cierra con una acusación directa: “Mala persona vos, enfermo. Me volviste loca con tus adicciones de mierda, que desaparecés todo el tiempo y mentís sin parar”.
Las historias se viralizaron rápidamente y generaron una ola de repercusiones en redes sociales, donde muchos usuarios tomaron partido y otros cuestionaron la exposición pública de conversaciones privadas. Por el momento, Homero Pettinato no hizo un descargo público tras la publicación de las capturas.
