Sofia Gonet expuso a Homero Pettinato y publicó fuertes chats: "Gato cascoteado"

Las historias continúan con reproches vinculados al dinero y la relación: “Me lo pago yo como pagué todo cuando éramos novios, hasta los hoteles que íbamos”, escribe ella, mientras él insiste: “Eso dice todo el mundo porque con el poco talento y la cantidad de plata que tenés a nadie le entra en la cabeza”.

El final del intercambio es el más violento. Entre los mensajes atribuidos a Pettinato aparecen frases como “Gato cascoteado”, “Mala persona”, “Eso sos: mala persona” y una advertencia cruda: “Ojo que no se te salga un pómulo mientras cogés”.

Gonet y Homero 3

La última palabra, al menos en las capturas, es de La Reini, que cierra con una acusación directa: “Mala persona vos, enfermo. Me volviste loca con tus adicciones de mierda, que desaparecés todo el tiempo y mentís sin parar”.

Las historias se viralizaron rápidamente y generaron una ola de repercusiones en redes sociales, donde muchos usuarios tomaron partido y otros cuestionaron la exposición pública de conversaciones privadas. Por el momento, Homero Pettinato no hizo un descargo público tras la publicación de las capturas.