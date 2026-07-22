Con varias sorpresas, la FIFA presentó el 11 ideal del Mundial 2026: qué argentinos figuran

También generó debate la escasa representación argentina, teniendo en cuenta que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni alcanzó su segunda final mundialista consecutiva. Sin embargo, la FIFA optó por premiar rendimientos individuales por encima del recorrido colectivo. De esta manera, el organismo cerró oficialmente el Mundial 2026 con un equipo ideal que, como suele ocurrir en este tipo de elecciones, dejó más de una discusión abierta entre los fanáticos del fútbol.