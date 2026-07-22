Con varias sorpresas, la FIFA presentó el 11 ideal del Mundial 2026: qué argentinos figuran
El organismo eligió a los once mejores futbolistas de la Copa del Mundo y sorprendió: Lionel Messi y Lisandro Martínez son los únicos argentinos.
La Copa del Mundo 2026 ya es historia y, como sucede después de cada edición, la FIFA dio a conocer el equipo ideal del torneo. La elección no estuvo exenta de polémicas: pese a que Argentina alcanzó la final y España se consagró campeona, el once cuenta con tres futbolistas franceses y apenas dos argentinos.
El combinado ideal está integrado por: Vozinha; Pedro Porro, Dayot Upamecano, Lisandro Martínez y Marc Cucurella; Rodri, Jude Bellingham y Michael Olise; Kylian Mbappé, Lionel Messi y Erling Haaland.
Entre los elegidos aparecen Lionel Messi y Lisandro Martínez como los únicos representantes de la Albiceleste, subcampeona del certamen. Por su parte, Rodri, Pedro Porro y Marc Cucurella fueron los elegidos del campeón.
La presencia de tres franceses también llamó la atención. Dayot Upamecano, Michael Olise y Kylian Mbappé integran el equipo pese a que Francia finalizó en el cuarto puesto tras caer frente a Inglaterra en el partido por el tercer lugar. Además, completan el equipo ideal Jude Bellingham, Erling Haaland y Vozinha, una de las grandes sorpresas del torneo.
Con varias sorpresas, la FIFA presentó el 11 ideal del Mundial 2026
Más allá de los nombres elegidos, una de las principales ausencias que remarcaron los hinchas en las redes sociales fue la de Pau Cubarsí. El joven central español fue una pieza clave en el equipo de Luis de la Fuente, que apenas recibió un gol en ocho partidos y terminó levantando la Copa del Mundo.
También generó debate la escasa representación argentina, teniendo en cuenta que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni alcanzó su segunda final mundialista consecutiva. Sin embargo, la FIFA optó por premiar rendimientos individuales por encima del recorrido colectivo. De esta manera, el organismo cerró oficialmente el Mundial 2026 con un equipo ideal que, como suele ocurrir en este tipo de elecciones, dejó más de una discusión abierta entre los fanáticos del fútbol.
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