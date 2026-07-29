Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister reforzaron la seguridad de sus casas en Inglaterra
Los campeones del mundo contrataron custodia privada para proteger sus viviendas luego de la victoria de la Selección Argentina sobre los Tres Leones en el Mundial 2026.
La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 no solo provocó una enorme celebración entre los hinchas albicelestes. También generó repercusiones en Inglaterra, donde Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister decidieron reforzar la seguridad de sus viviendas como medida preventiva frente a posibles reacciones tras la eliminación del seleccionado británico.
De acuerdo con la información publicada por el diario inglés The Sun, ambos futbolistas contrataron seguridad privada durante dos días para custodiar sus propiedades ubicadas en el noroeste del país, una región donde desarrollan sus carreras profesionales y mantienen su residencia habitual.
La decisión fue tomada poco después del triunfo argentino por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial, un partido cargado de tensión deportiva e histórica que volvió a enfrentar a dos selecciones con una rivalidad que trasciende lo estrictamente futbolístico.
La bandera de Malvinas que mostró la Selección en el Mundial 2026 generó debate
Uno de los episodios que mayor repercusión tuvo en territorio británico fue la difusión de una imagen en la que Lisandro Martínez celebraba la clasificación con una bandera que llevaba la inscripción "Las Malvinas son argentinas". En esa fotografía también aparecían Mac Allister, Cristian "Cuti" Romero y Giovani Lo Celso, una escena que rápidamente generó debate y comentarios en distintos medios del Reino Unido.
Según la publicación británica, el temor de los jugadores estuvo relacionado con la posibilidad de que simpatizantes ingleses reaccionaran contra sus viviendas a raíz del clima generado después de la derrota de la selección nacional y de la viralización de esas imágenes. Pese a esas preocupaciones, hasta el momento no se registraron ataques, hechos de vandalismo ni amenazas contra las propiedades de los dos futbolistas argentinos.
La contratación de custodios respondió exclusivamente a una medida preventiva para reducir cualquier riesgo durante los días posteriores al partido. El informe también aclaró que la iniciativa fue tomada de manera particular por ambos jugadores y que sus respectivos clubes no participaron de la organización del operativo de seguridad.
En el caso de Licha, Manchester United no intervino en la contratación del personal encargado de custodiar su domicilio. La decisión fue adoptada exclusivamente por el defensor argentino, quien resolvió reforzar la vigilancia de su vivienda mientras continuaban las repercusiones por la eliminación inglesa.
La determinación también estuvo influenciada por antecedentes ocurridos en el Reino Unido tras diferentes frustraciones deportivas de la selección inglesa. En oportunidades anteriores, algunos futbolistas locales fueron víctimas de actos vandálicos y ataques contra murales y espacios públicos dedicados a ellos luego de derrotas en competiciones internacionales, episodios que llevaron a extremar las precauciones.
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