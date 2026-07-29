Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister reforzaron la seguridad de sus casas en Inglaterra

La contratación de custodios respondió exclusivamente a una medida preventiva para reducir cualquier riesgo durante los días posteriores al partido. El informe también aclaró que la iniciativa fue tomada de manera particular por ambos jugadores y que sus respectivos clubes no participaron de la organización del operativo de seguridad.

En el caso de Licha, Manchester United no intervino en la contratación del personal encargado de custodiar su domicilio. La decisión fue adoptada exclusivamente por el defensor argentino, quien resolvió reforzar la vigilancia de su vivienda mientras continuaban las repercusiones por la eliminación inglesa.

La determinación también estuvo influenciada por antecedentes ocurridos en el Reino Unido tras diferentes frustraciones deportivas de la selección inglesa. En oportunidades anteriores, algunos futbolistas locales fueron víctimas de actos vandálicos y ataques contra murales y espacios públicos dedicados a ellos luego de derrotas en competiciones internacionales, episodios que llevaron a extremar las precauciones.