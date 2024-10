La respuesta de Flor Regidor a la versión de que cobró US$15 mil por ir al yate con jugadores de Independiente

Qué dijo Flor Regidor sobre la versión de que cobró US$15 mil por ir al yate con jugadores de Independiente

De esa manera, Regidor reaccionó a la información falsa que había sido publicada por una cuenta de Twitter. En las imágenes se veían conversaciones de WhatsApp con una supuesta persona que quería contratar a las famosas que fueron a la fiesta.

Flore Regidor contó qué le dijo su papá cuando vio las fotos en el yate

En ese contexto, Flor contó cómo se tomó el escándalo su papá, fiel fanático de Independiente y quien ella había contado que era bastante conservador, lo que había provocado un fuerte conflicto entre ellos cuando la joven decidió entrar a la casa.

“No estuvo bueno. No me gustaron nada las cosas que me dijeron”, comenzó diciendo Regidor, en diálogo telefónico con Entrometidos en la Tarde (Net TV).

Y siguió: “Mi papá se quedó muy mal con todo lo que pasó. Por suerte él me conoce, sabe y estaba enterado de todo, ya sabía que iba a ir. Pero bueno, él es hincha del club y no le gustó que todo el mundo le haya mandado ‘¿qué onda con estos gatos?’ sin saber que yo era su hija. Tuvo que salir a aclarar que era la hija, que no estaba haciendo nada malo, que no era un gato”.

“Los prejuicios en la sociedad siguen estando. Lamentablemente, el periodismo y la prensa es muy machista, porque la culpa recayó en la mujer. Y no era culpa de nadie, no estábamos haciendo nada. No salí a aclarar nada porque me parece innecesario hablar del tema. Me parece que es algo que ya está, está todo bien”, agregó Flor.

Por último, cuando el periodista quiso indagar acerca de su relación con Tarzia y Pellegrino, la modelo se negó a hablar del tema: “No está bueno lo que le pasó a los chicos pero no me voy a meter en ese terreno que es complicado”.