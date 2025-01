La respuesta de Jimena Barón a los insultos de Daniel Osvaldo: "¿Tuviste un mal día?"

historia jimena1.jpg

La cantante continuó relatando de manera liviana y humorística las ocurrencias de su hijo y sus amigos. "Cayeron arrepentidos en bicicleta, tienen hambre, la carnicería cerró. Son 7 pibes, resolvimos", bromeó, sugiriendo que comprarían pizzas.

Previo a ello, había publicado un video de un niño que se encontraba malhumorado y que tenía la leyenda "luna llena en cáncer". Ante la cara del menor, un adulto le dice "¿qué te pasa? ¿tuviste un mal día?". Jimena Barón publicó este video y sus seguidores rápidamente lo vincularon con una posible respuesta a Osvaldo.

¿Qué dijo Daniel Osvaldo?

Horas antes, Daniel Osvaldo había utilizado la misma plataforma para desahogarse y acusar a Jimena de no permitirle que su hijo lo llamara en su cumpleaños. "Tenés que ser muy conchu... para no decirle a tu hijo que llame al padre en su cumpleaños", escribió, añadiendo un emoji de "fuck you" y repitiendo el insulto.

Este mensaje desató un aluvión de comentarios en las redes, en su mayoría defendiendo a Jimena y criticando a Osvaldo por su actitud. Sin embargo, la cantante respondió con humor y firmeza, demostrando una vez más su capacidad para manejar el conflicto con ironía.