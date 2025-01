La respuesta de la China Suárez a Mauro Icardi tras oficializar su noviazgo

Además, la China compartió otra historia subida por Icardi, donde se ve a ambos disfrutando de la tarde soleada de este jueves en Nordelta. Mientras ella se encuentra en la piscina, el futbolista se dedicaba a tomar mates.

china a icardi2.jpg

El posteo de Mauro Icardi para blanquear su noviazgo con la China Suárez

El jugador del fútbol turco primero mostró imágenes de la actriz junto a sus hijas, Francesca e Isabella, fruto de su relación con Wanda Nara. Más tarde, subió un carrusel con postales de él y Suárez, en actitud cariñosa y disfrutando de su nueva casa, y expresó: “Dicen que las mejores historias comienzan cuando menos las esperas... quién sabe... son cosas del destino. Ese destino que siempre encuentra la forma de juntar a dos personas sin importar cuánto tiempo pasa o cuántos caminos hay que recorrer…”.

“Porque hay encuentros que parecen escritos en las estrellas, esas que desde chicos mirábamos acompañados cada noche y soñábamos tantas cosas... hoy, no necesito más señales... sé que con vos estoy donde debo estar”, agregó con tono romántico.

Embed - on Instagram: "Dicen que las mejores historias comienzan cuando menos las esperas.. quién sabe.. son cosas del destino.. ese destino que siempre encuentra la forma de juntar a dos personas sin importar cuanto tiempo pasa o cuantos caminos hay que recorrer… Porque hay encuentros que parecen escritos en las estrellas, esas que desde chicos mirábamos acompañados cada noche y soñábamos tantas cosas.. hoy, no necesito mas señales.. sé que con vos, estoy donde debo estar @sangrejaponesa " View this post on Instagram A post shared by (@mauroicardi)

Sin embargo, el detalle que no pasó desapercibido fue la elección del tema París, cuya letra dice: "Me imaginaba tú y yo en París, con la foto del recuerdo en Miami. Me tiene' jodida la mente. Y no puedo verte". Esto reavivó versiones sobre el supuesto affaire entre ambos cuando Icardi jugaba en Francia y estaba casado con Wanda Nara. La confirmación del romance se da en un contexto de fuertes tensiones mediáticas y judiciales entre Icardi y su exesposa.