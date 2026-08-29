A qué hora dan hoy sábado PH: Podemos Hablar
La pantalla de Telefe se enciende con una nueva emisión del clásico ciclo de entrevistas. El conductor recibe a figuras para una noche a puro testimonio.
El prime time del sábado vuelve a apostar por las charlas íntimas, las confesiones y el clásico "punto de encuentro". Desde las 21:30, Andy Kusnetzoff conducirá una nueva entrega de PH: Podemos Hablar por la pantalla de Telefe, reuniendo a un heterogéneo grupo de celebridades dispuestas a compartir anécdotas de su vida privada y profesional.
El ciclo que ya es un clásico de la TV vuelve a contar con cinco invitados de lujo este sábado, y se esperan momentos emotivos y revelaciones únicas, como ya es costumbre.
El programa se puede ver por la pantalla de Telefe y también por YouTube del canal y a través de la página de MiTelefe. Además, la transmisión se podrá ver desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Los cinco famosos que pasan por el punto de encuentro de PH: Podemos Hablar
Para esta emisión, la producción apostó por combinar perfiles de la farándula, el periodismo y el mundo del espectáculo:
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Maxi López: El exfutbolista aportará sus vivencias ligadas al deporte rey y a su agitada exposición mediática internacional.
Georgina Barbarossa: La histórica actriz y conductora aportará su inagotable histrionismo y su vasta trayectoria en la televisión y el teatro.
Ingrid Grudke: La reconocida modelo y referente de las pasarelas se sumará a la ronda de conversaciones con su particular recorrido de vida.
Gastón Edul: El periodista deportivo de TyC Sports traerá toda la trastienda de los grandes eventos y el pulso actual del fútbol argentino.
Julieta Poggio: La actriz, bailarina y ex Gran Hermano completará la mesa aportando la perspectiva de la nueva generación de figuras con mayor tracción en el mundo del espectáculo y las redes sociales.
Con esta variada selección de invitados, el ciclo de Telefe buscará consolidar su clásico formato de cruces generacionales y relatos emotivos que ya es un sello de las noches de los sábados.
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