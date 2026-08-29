A qué hora dan hoy sábado PH: Podemos Hablar

El prime time del sábado vuelve a apostar por las charlas íntimas, las confesiones y el clásico "punto de encuentro". Desde las 21:30, Andy Kusnetzoff conducirá una nueva entrega de PH: Podemos Hablar por la pantalla de Telefe, reuniendo a un heterogéneo grupo de celebridades dispuestas a compartir anécdotas de su vida privada y profesional.