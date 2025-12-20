La romántica propuesta de Agustín Monzón para Julieta Rossi, ex de Fernando Báez Sosa, en Párense de Manos 3
El nieto de la leyenda de boxeo aprovechó su discurso post-derrota en el evento para sorprender a quien ahora es su novia. Mirá el momento acá.
Este sábado, se llevó a cabo la tercera edición de Párense de Manos, el evento de boxeo amateur en el que Luquitas Rodríguez reúne a figuras mediáticas y celebridades del streaming arriba de un ring, con una cartelera cargada de combates y shows musicales.
Como es de esperarse, esta clase de eventos siempre deja momentos memorables que no demoran en viralizarse en redes sociales. En esta ocasión, uno de los destacables episodios de Párense de Manos 3 fue protagonizado por Agustín Monzón que, tras caer ante Franco Bonavena, utilizó su discurso para hacer una romántica propuesta a Julieta Rossi, talentosa bailarina que es recordada por haber sido la novia de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado en Villa Gesell por un grupo de rugbiers.
"Una última cosa, quería llevarme una victoria de verdad, una victoria emocional pidiéndole de ser novios a Juli Rossi, que me acompañó en todo este proceso. Subí, por favor", dijo el joven, tras lo cual exclamó: "Te amo, te amo con todo mi corazón", mientras se fundía en un beso con la joven.
Párense de Manos, el evento que nadie quiere perderse
El fenómeno de Párense de Manos surgió como una adaptación argentina de La Velada del Año (el exitoso evento del streamer español Ibai Llanos), pero con una impronta profundamente local, "terrenal" y vinculada a la cultura del streaming de Buenos Aires.
La idea nació dentro de "Paren La Mano", el programa de radio y streaming en Vorterix conducido por Lucas "Luquitas" Rodríguez, Germán Beder y Alfredo Montes de Oca. Tras el éxito masivo de las veladas en España, Luquitas —quien ya era una figura central de la comunidad digital en Argentina— decidió que era momento de trasladar ese formato al "estilo criollo".
Aunque Luquitas es la cara y el cerebro creativo, Coscu (Martín Pérez Disalvo) fue un motor fundamental en el inicio. Después de pelear y ganar en La Velada del Año 3 en España ante 3.3 millones de personas, Coscu regresó con la intención de fomentar el boxeo de streamers en Argentina, colaborando activamente en los primeros anuncios y la convocatoria.
Lo que empezó como una charla de amigos en el estudio se materializó el 21 de diciembre de 2023 en el mítico Luna Park. Elegir el "Templo del Boxeo" argentino no fue casualidad: buscaban validar el evento no solo como un show de internet, sino como parte de la rica historia pugilística del país.
A diferencia del evento de Ibai, que es más "glamoroso" y de escala global, Párense de Manos se destaca por su humor interno y la cercanía. Los participantes suelen ser amigos o conocidos del ecosistema del streaming local (como Roberto Galati, Grego Rossello o figuras como el Turco García), lo que genera una narrativa de "pelea de barrio" con producción de primer nivel.
