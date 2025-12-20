La romántica propuesta de Agustín Monzón para Julieta Rossi, ex de Fernando Báez Sosa, en Párense de Manos 3

parense de manos 3

La idea nació dentro de "Paren La Mano", el programa de radio y streaming en Vorterix conducido por Lucas "Luquitas" Rodríguez, Germán Beder y Alfredo Montes de Oca. Tras el éxito masivo de las veladas en España, Luquitas —quien ya era una figura central de la comunidad digital en Argentina— decidió que era momento de trasladar ese formato al "estilo criollo".

Aunque Luquitas es la cara y el cerebro creativo, Coscu (Martín Pérez Disalvo) fue un motor fundamental en el inicio. Después de pelear y ganar en La Velada del Año 3 en España ante 3.3 millones de personas, Coscu regresó con la intención de fomentar el boxeo de streamers en Argentina, colaborando activamente en los primeros anuncios y la convocatoria.

Lo que empezó como una charla de amigos en el estudio se materializó el 21 de diciembre de 2023 en el mítico Luna Park. Elegir el "Templo del Boxeo" argentino no fue casualidad: buscaban validar el evento no solo como un show de internet, sino como parte de la rica historia pugilística del país.

A diferencia del evento de Ibai, que es más "glamoroso" y de escala global, Párense de Manos se destaca por su humor interno y la cercanía. Los participantes suelen ser amigos o conocidos del ecosistema del streaming local (como Roberto Galati, Grego Rossello o figuras como el Turco García), lo que genera una narrativa de "pelea de barrio" con producción de primer nivel.