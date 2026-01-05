La romántica propuesta de casamiento de Lucas Blondel a Morena Beltrán: la curiosa reacción

Fue en este marco que Beltrán confesó sentirse "culpable" por los rumores que vinculaban la suplencia del jugador con su relación mediática y recordó que, pese a la grave lesión de ligamentos que sufrió, el lateral nacionalizado suizo siempre fue tenido en cuenta por entrenadores anteriores como Fernando Gago o Diego Martínez, acumulando 4 goles en 32 partidos.

Mientras planifican la boda, Blondel ya se encuentra bajo las órdenes de Claudio Úbeda en la pretemporada de Boca. Para la pareja, el 2026 inicia con el desafío doble de organizar el casamiento y buscar que el defensor recupere la titularidad en el lateral derecho del "Xeneize", lugar que lo llevó incluso a estar en el radar del seleccionado suizo.