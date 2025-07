La salida de Cacho Deicas de Los Palmeras podría complicar la continuidad del grupo

El periodista profundizó, afirmando que la situación va más allá de la capacidad artística de Deicas: "El motivo por el que quiere llevar a cabo la disolución de Rubén es que Marcos lo quiere jubilar. Cacho no sabe ni lo que genera económicamente hoy el grupo, imaginate como lo fueron desplazando".

Los Palmeras

El comunicador añadió que Cacho Deicas solicitó información financiera que Marcos Camino aún no le ha proporcionado, lo que sugiere una profunda falta de transparencia. "Cacho pidió una información que todavía no se la dio Marcos. A mí me dicen que todo está peor que nunca. Y la pregunta es qué va a pasar con el nombre del grupo", afirmó.

Este interrogante es crucial, ya que, según la información manejada, el destino del nombre de la banda podría estar en juego. "Todavía no existió la conversación de Marcos y Cacho por el nombre del grupo. El 50% es de Rubén y si él no da el ok Los Palmeras no existen más", sentenció, enfatizando la delicada posición en la que se encuentra el futuro del icónico grupo.

El colega reveló que el proceso de disolución no es reciente, sino que se inició mucho antes del comunicado oficial. "Lo de la disolución empezó el 28 de enero y ahí fue la última vez que Marcos y Rubén se reunieron. Es más, ese día cumplía años Cacho y le tiraron esta info por la cabeza. Cuento esto porque no es que surge ahora esto con este comunicado que hicieron", explicó.

los palmeras

Esta cronología sugiere que la decisión de apartar a Deicas fue premeditada y no una respuesta espontánea a su estado de salud. Además, contradijo la versión oficial sobre las limitaciones de Cacho.

"En mayo Cacho informa mediante su médico que solo podía hacer dos shows por mes y a medida que esté mejor iba a ir evolucionando con la cantidad de shows por mes y ellos dicen otra cosa. En ningún momento Cacho pidió la disolución ni desvincularse del grupo", afirmó, desmintiendo categóricamente las declaraciones de la banda.

Para finalizar, lanzó una afirmación contundente que podría cambiar el rumbo de este conflicto: "Ellos nunca mostraron las pruebas de lo que dijeron en el comunicado. A mí me dicen que la familia de Cacho tiene todas las pruebas para desbaratar todo esto que dijo Camino".