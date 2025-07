Romina Pereiro arremetió contra Santiago Maratea por promocionar un té que ayudaría a adelgazar

En esta nueva aparición, sostuvo: “Si viene un nutricionista a decirme irresponsable, no me interesa. Lo puedo defender”. Algo que la nutricionista no dudó en responder inmediatamente y sin filtros: "No, Santi. Te juro que no. Estás diciendo boludeces", escribió.

Pero esto no quedó ahí. Pereiro decidió subir la apuesta y explicar por qué este producto es perjudicial para la salud: "Mi domingo venía muy tranquilo hasta que me crucé con Santi Maratea promocionando un té para bajar de peso. Si andás por ahí, este mensaje es para vos”, expresa.

“No solo estás respaldando un mensaje sin ningún tipo de sustento científico, porque obviamente busqué en páginas y no encontré nada. Además, le decís a la gente que no le dé bola a los nutricionistas arrogantes. Nosotros nos basamos en la evidencia científica y en nuestra experiencia clínica. Estamos habilitados por una matrícula nacional. El mensaje que estás dando es muy peligroso e ignorante", manifestó indignada.

Y afirmó: "La difusión de mensajes engañosos promueve la cultura de la dieta y pone en riesgo a poblaciones muy vulnerables como personas con obesidad, diabetes, y a quienes tienen predisposición a trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Argentina presenta una de las tasas más altas de TCA a nivel mundial, con aproximadamente un 15% de prevalencia en adolescentes y adultos jóvenes".