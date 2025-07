Benjamín Vicuña confirmó que sus hijos no se irán a Turquía

El actor insistió en la incomodidad que le genera la situación, reflexionando sobre la responsabilidad de los adultos involucrados en la vida de los niños. “Para toda la gente que está tan interesada, no sé por qué, la verdad que algo hicimos mal todos nosotros para que esto sea un tema… Mis hijos van de vacaciones conmigo, después van con su mamá, ya estar hablando en televisión es un montón”, dijo, evidenciando su hastío por tener que abordar públicamente asuntos privados relacionados con la crianza.

vicuña

La prioridad en la rutina de los niños y el llamado a la cordura

Vicuña ahondó en los motivos de su decisión, explicando que se trata de un tema logístico y de prioridades en la vida de los menores. “Hubo un tema de logística que tiene que ver con ponerse de acuerdo. En las familias, muchas veces las cosas fluyen y otras no. Tiene que ver con comunicación. Despierta mucho odio esto porque aparentemente alguien le está quitando los hijos a otra persona y son pelotudeces que es importante descartar”, sentenció, buscando desarticular cualquier interpretación maliciosa sobre sus acciones.

Para el actor, el bienestar y la estabilidad de sus hijos son fundamentales. “Acá lo único es buscar un orden cuando hay viajes al extranjero. La madre tiene todo el derecho del mundo de poder viajar y acompañar a su pareja y los hijos tienen todo el derecho del mundo de ir al colegio, de estar con sus hermanos, de tener su rutina, de estar escolarizados. Y es así, le vamos a encontrar la vuelta. Mis hijos viven acá y yo vivo acá por mis hijos”, afirmó categóricamente.

Finalmente, Benjamín Vicuña hizo un llamado a la prensa y al público para que se respete la privacidad de sus hijos. “Yo trato de aclarar siempre con una sonrisa, no me gusta estar dando explicaciones, llevo seis meses dando explicaciones. De mis hijos tengo que hablar y tengo que actuar. Pero hablen de lo otro, mis hijos no son personajes del espectáculo”, concluyó el actor, dejando en claro que, si bien está dispuesto a hablar de la logística por el bienestar de sus hijos, no desea que la vida de los menores se convierta en un espectáculo público.