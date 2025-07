Max celebró el mes del orgullo con el estreno de "Gay Hbo Max song"

Como parte de las festividades del Mes del Orgullo, el videoclip de "GAY HBO MAX SONG" de Trixie Mattel ya se encuentra disponible para el público en YouTube. Por su parte, Karina Torres y Paola Suárez han lanzado un adelanto de su propia versión, "GAY HBO MAX SONG By Trixie FT LA DE KARINA Y PAOLITA", generando gran expectativa entre sus seguidores.

Los fans ya pueden disfrutar de ambas versiones: la original de Trixie Mattel y la vibrante interpretación de Karina Torres y Paola Suárez, consolidando a Max como un espacio que celebra la diversidad y la inclusión a través de la música y el entretenimiento.

Embed - Karina, Paola y Trixxie Matel realmente dijeron Let's work it out on the remix.