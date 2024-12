La salud de Jorge Lanata: explicaron por qué no logran su traslado a rehabilitación

La letrada describió su estado como un "crónico agudo", lo que significa que, si bien no está en peligro inmediato, continúa requiriendo atención en terapia intensiva. "Si no estuviera en terapia básicamente, no sería una situación tan crítica", explicó.

elba traslado lanata

El principal obstáculo para el traslado a la clínica Santa Catalina es la necesidad de que Lanata logre un estado de estabilidad completa. "Para trasladarlo a una clínica de rehabilitación tiene que haber un estado de estabilidad, de seguridad, que es el que estamos esperando", destacó.

Sin embargo, el paso del tiempo ha generado ansiedad y preocupación. "Cuando van pasando los días, ya a esta altura los meses, obviamente que genera ansiedad y preocupación", reconoció.

A pesar de las dificultades, Marcovecchio resaltó el esfuerzo constante de Lanata y el profesionalismo del equipo médico que lo acompaña. "Jorge pone mucha fuerza y se pone mucho profesionalismo de parte del hospital", concluyó, con la esperanza de que pronto se logre la estabilidad necesaria para su traslado.