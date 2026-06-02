Zaira Nara habló del esperado reencuentro con Paula Chaves y reveló el gesto que acercó la reconciliación

Una charla pendiente que cambió todo

Según explicó la hermana de Wanda Nara, ese abrazo terminó abriendo la puerta a una conversación que ambas venían postergando desde hacía mucho tiempo y que consideraban necesaria para sanar heridas.

“De repente, nos quedamos una hora hablando. Ahí quedamos en que nos íbamos a ver. Teníamos que charlar... Las dos teníamos muchas cosas para decir”, expresó.

Aunque evitó entrar en detalles sobre el conflicto que provocó la distancia, Zaira dejó en claro que el intercambio fue importante para ambas: “Solo nosotras sabemos lo que nos pasó. Era necesaria la charla”.

Durante la entrevista, Diego Leuco quiso saber si aquella promesa de reencontrarse finalmente se había concretado.

“¿Hubo ese cafecito en el medio?”, preguntó el conductor.

La respuesta sorprendió en el estudio y dejó en evidencia que el vínculo avanzó más de lo esperado: “Vino a casa hace dos días. Estuvimos charlando tranquilas”.

Leuco insistió entonces con una pregunta directa: “¿Podemos decir que está superado?“.

Sin dar certezas absolutas sobre el futuro de la amistad, Zaira eligió la prudencia, aunque dejó una frase cargada de optimismo: “No sé qué va a pasar, pero era muy necesario que pase esto: tener esta charla. Somos dos buenas personas que teníamos ciertas cosas que arreglar. El tiempo a veces cura todo”, concluyó.