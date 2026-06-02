Eliminación en Gran Hermano: quién dejó la casa esta semana

La tensión se mantuvo hasta los últimos minutos del programa, cuando finalmente se conoció la decisión del público. En una definición ajustada, Tati Luna se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano Generación Dorada y tuvo que despedirse del reality apenas dos semanas después de haber regresado al juego en la etapa de repechaje.

La salida de la participante vuelve a modificar un escenario marcado por constantes cambios y deja abierta una nueva etapa dentro de la casa, donde alianzas, rivalidades y estrategias podrían volver a reconfigurarse una vez más.

Por otro lado, las redes sociales se vieron revolucionadas, ya que las opinones estuvieron muy divididas y la gente ya piensa en las próximas votaciones y quiénes creen que merecen ser eliminados de la competencia.