Cambió el pronóstico y se vienen 72 horas de lluvias en el AMBA: cuándo arranca la seguidilla de inestabilidad
Los informes del clima ahora anticipan el pronto retorno de las lluvias a Buenos Aires, con tres días consecutivos pasados por agua.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) superó lo que parecía un repentino regreso de las lluvias este lunes, pero el nuevo cambio del pronóstico no es para nada alentador, ya que ahora los servicios meteorológicos esperan que las precipitaciones lleguen dentro de unos pocos días y se queden por 72 horas.
Contra las probabilidades, el inicio de la semana fue en el marco del clima estable, en una jornada que transcurrió con nieblas matinales tal cual estaba previsto, cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 9 y 15 grados.
Para la continuidad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) espera un martes con cielo mayormente nublado durante el día, tornándose parcialmente nublado en la noche; y con temperaturas de entre 9 y 15 grados.
Cuándo regresan las lluvias al AMBA
El pronóstico extendido del SMN no tiene probabilidades de lluvias para los próximos días, aunque el sitio especializado Meteored difiere y ya estima una fecha para el retorno de las precipitaciones, con tres jornadas consecutivas con inestabilidad.
El organismo nacional anticipa un jueves con cielo mayormente nublado durante toda la jornada; acompañado por marcas térmicas que oscilarán entre 12 grados de mínima y 17 de máxima.
Para cerrar la semana, el SMN espera que se mantenga la tendencia, con todavía cielo mayormente nublado para el viernes y un termómetro en ascenso, que rondará entre una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 19.
El fin de semana, se presenta estable según el organismo, con un sábado nublado y con temperaturas de entre 15 y 18 grados; y un domingo con cielo mayormente nublado desde la tarde, una mínima de 11 grados y una máxima de 15.
Sin embargo, el sitio especializado Meteored pronostica un fin de semana pasado por agua, con 80% de probabilidades de "lluvia débil" a partir del sábado, repitiéndose el domingo y el lunes. Según el portal, se largaría a partir de las 6 de la mañana del sábado y se mantendría de forma ininterrumpida.
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