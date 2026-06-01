Cambió el pronóstico y se vienen 72 horas de lluvias en el AMBA: cuándo arranca la seguidilla de inestabilidad

image Cambió el pronóstico y se vienen 72 horas de lluvias en el AMBA, según Meteored.

El organismo nacional anticipa un jueves con cielo mayormente nublado durante toda la jornada; acompañado por marcas térmicas que oscilarán entre 12 grados de mínima y 17 de máxima.

Para cerrar la semana, el SMN espera que se mantenga la tendencia, con todavía cielo mayormente nublado para el viernes y un termómetro en ascenso, que rondará entre una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 19.

El fin de semana, se presenta estable según el organismo, con un sábado nublado y con temperaturas de entre 15 y 18 grados; y un domingo con cielo mayormente nublado desde la tarde, una mínima de 11 grados y una máxima de 15.

Sin embargo, el sitio especializado Meteored pronostica un fin de semana pasado por agua, con 80% de probabilidades de "lluvia débil" a partir del sábado, repitiéndose el domingo y el lunes. Según el portal, se largaría a partir de las 6 de la mañana del sábado y se mantendría de forma ininterrumpida.