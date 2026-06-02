HBO Max: la serie sobre un despiadado asesino que tiene una doble vida

Mientras intenta encontrar respuestas, Angelo también debe afrontar una situación inesperada: empieza a presentar los primeros síntomas de Alzheimer, una enfermedad que amenaza con destruir los recuerdos que necesita para resolver la verdad.

La serie muestra la lucha del protagonista por mantener a salvo a su hija y conservar el control de una vida construida sobre secretos, mentiras y violencia.

Reparto de Memoria de un asesino

El elenco de Memoria de un asesino está formado por:

Patrick Dempsey como Angelo Doyle

Ian Matthews como Earl Hancock

Richard Clarkin como Michael Doyle

Al Sapienza como el detective Eddie Marino

Jenny Raven como Henderson

Daniel David Stewart como Jeff

Dean Armstrong como el agente Killian

Moni Ogunsuyi como Rebecca Castillo

Tráiler de Memoria de un asesino.