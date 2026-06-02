HBO Max: la serie sobre un despiadado asesino que tiene una doble vida
La serie mezcla momentos de tensión, secretos familiares y conflictos personales, mostrando cómo el protagonista enfrenta las consecuencias de sus decisiones.
El catálogo de HBO Max continúa sumando series que combinan suspenso, acción y drama con historias que logran atrapar desde el primer capítulo. Una de las producciones que llamó la atención de los usuarios presenta a un personaje marcado por una peligrosa doble vida.
Se trata de una serie protagonizada por Patrick Dempsey que muestra la historia de un hombre que intenta mantener separados dos mundos completamente diferentes.
Por un lado, lleva una vida tranquila como padre de familia y trabajador común, pero por el otro esconde un oscuro secreto relacionado con el crimen. Sin embargo, todo comienza a complicarse cuando su pasado vuelve a aparecer y su salud empieza a convertirse en un problema.
De qué trata Memoria de un asesino
Memoria de un asesino sigue la historia de Angelo Doyle, un hombre que durante años logró ocultar su verdadera identidad. Para su familia es un exitoso vendedor de fotocopiadoras, pero en realidad trabaja como asesino a sueldo.
Su vida cambia cuando descubre que la muerte de su esposa podría no haber sido un accidente. A partir de ese momento comienza una investigación personal que lo obliga a enfrentarse con personas peligrosas de su pasado.
Mientras intenta encontrar respuestas, Angelo también debe afrontar una situación inesperada: empieza a presentar los primeros síntomas de Alzheimer, una enfermedad que amenaza con destruir los recuerdos que necesita para resolver la verdad.
La serie muestra la lucha del protagonista por mantener a salvo a su hija y conservar el control de una vida construida sobre secretos, mentiras y violencia.
Reparto de Memoria de un asesino
El elenco de Memoria de un asesino está formado por:
- Patrick Dempsey como Angelo Doyle
- Ian Matthews como Earl Hancock
- Richard Clarkin como Michael Doyle
- Al Sapienza como el detective Eddie Marino
- Jenny Raven como Henderson
- Daniel David Stewart como Jeff
- Dean Armstrong como el agente Killian
- Moni Ogunsuyi como Rebecca Castillo
Tráiler de Memoria de un asesino.
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