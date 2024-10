La sentencia de Mirtha Legrand sobre la pareja que conforman Javier Milei y Yuyito González: "No me..."

Acto seguido, le preguntó por el mandatario y la exvedette: "¿Te gusta la pareja de Yuyito y Milei?, así, sin ningún tipo de intro, A lo que Legrand contestó muy contundente entre risas: "No (no me gusta)".

Tiempo atrás, la conductora había manifestado que tampoco le gustaba la pareja que hacía con Fátima Florez ; "Ustedes son raros", había expresado en medio de su programa cuando los tenía de invitados.

Para finalizar, la cronista le preguntó a la abuela de Juana Viale: “¿Tiene ganas de invitar nuevamente a Milei y a Yuyito”. “Sí, me gustaría”, afirmó.

Javier Milei almorzó con Luis Caputo en la previa de la defensa del Presupuesto 2025

El mandatario visitó el Ministerio de Economía con el fin de saludar y dar su apoyo a los funcionarios que irán a exponer en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

El presidente Javier Milei se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios de la cartera, a pocas horas de que tengan que realizar la defensa del Presupuesto 2025 ante la Cámara de Diputados.

Según informaron, la visita del mandatario fue de carácter informal para "apoyar" a los funcionarios designados que expondrán en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, presidida por José Luis Espert.

En este contexto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, publicó una serie de tuits sobre la visita: "Junto al Presidente de la Nación visitamos el Ministerio de Economía. Fin", reza el primero junto a fotos con distintos funcionarios de Hacienda.

Junto al Presidente de la Nación visitamos el Ministerio de Economía. Fin. — Manuel Adorni (@madorni) October 8, 2024

En tanto, Luis Caputo comentó: "El riesgo país festejando también la visita del presidente Javier Milei al ministerio", junto a una foto dónde se lo ve señalando un índice en una pantalla.

El riesgo país festejando también la visita del presidente @JMilei al ministerio — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 8, 2024

Diputados debate en comisión el Presupuesto 2025

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, expondrá con su par de Hacienda, Carlos Guberman, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, no formará parte.

El proyecto presentado por Javier Milei, es debatido en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja contiene una inflación del 18,3% anual, un crecimiento de la economía del 5% y que el valor del dólar oficial se ubique en $1.207 en diciembre, junto a un equilibrio en el resultado financiero del Tesoro.

Asimismo, será tratado una vez por semana durante los próximos dos meses, según el diseño trazado entre la Casa Rosada y el bloque libertario en la Cámara baja que persigue el objetivo de lograr el dictamen a fines de noviembre.

En este contexto, la diputada de Unión por la Patria Cecilia Moreau marcó que el espacio pidió que el titular del Palacio de Hacienda sea citado al Congreso: "Queremos que el ministro Caputo venga a explicarnos cuál es el rumbo que le quiere dar a la Argentina en materia económica", expresó.

Por su parte, su par del Frente de Izquierda Unidad Christian Castillo expuso en las redes sociales una nota que se presentó para convocar al ministro de Economía: "Presentamos nota a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para citar al Ministro Luis Caputo a informar sobre el proyecto de Presupuesto 2025".