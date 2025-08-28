La serie chilena de Netflix que te hará reflexionar sobre un caso de la vida real

Se trata de una producción que no llegó con demasiada promoción, pero rápidamente se convirtió en un fenómeno. Su combinación de suspenso, drama y reflexión social la llevaron a estar entre las series más vistas de la plataforma, recibiendo además el reconocimiento de la crítica especializada. Con solo seis episodios, logró lo que otras producciones más extensas no consiguen: mantener la tensión de principio a fin.