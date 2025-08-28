La serie de solo 6 capítulos de Netflix sobre un crimen sin resolver que te va a atrapar de principio a fin
Netflix vuelve a destacarse con su catálogo de series y películas, y esta vez sorprende con una producción de apenas 6 episodios que no podés dejar pasar.
Netflix ofrece una serie noruega de solo 6 capítulos que está causando sensación. Dentro de su extenso catálogo de series y películas, esta producción europea se destaca por su trama atrapante y misterio constante. Ideal para disfrutar este fin de semana.
La historia parte de la evidencia hallada en el cadáver de una víctima de homicidio, que da esperanzas a un fiscal de que su hermana, desaparecida desde hace 25 años, podría seguir viva. La desaparición de Anne-Elisabeth Hagen en 2018 conmocionó a toda Noruega. La serie sigue a investigadores, periodistas y abogados, quienes, a raíz del secuestro, se ven inmersos en un torbellino de teorías, especulaciones y rumores.
A medida que el misterio permanece sin resolverse, los personajes exploran hasta dónde están dispuestos a llegar en su búsqueda de respuestas. La producción también refleja cómo todos somos propensos a construir nuestras propias conclusiones cuando no hay una verdad definitiva, manteniendo al espectador al borde del asiento en cada capítulo.
De qué trata "Bosque adentro"
La serie de Netflix, Bosque adentro, se desarrolla entre 1994 y 2019 y sigue la historia de Pawe Kopiski, un fiscal de Varsovia que mantiene la esperanza de encontrar a su hermana, desaparecida hace más de 25 años, un misterio que marcó para siempre su vida y la de su familia.
Todo comenzó durante un campamento de verano, cuando la joven se internó en un bosque y nunca volvió a aparecer. El hallazgo de una víctima de homicidio, un chico desaparecido junto con la hermana de Pawe, aporta pistas cruciales que podrían conectar su muerte con la misteriosa desaparición, aumentando la tensión y el suspenso en cada episodio.
A medida que crece la posibilidad de que aún esté viva, los secretos peligrosos del pasado de la familia Kopiski amenazan con derrumbar todo lo que han intentado proteger y reconstruir durante tantos años, mientras los investigadores y familiares se enfrentan a decisiones difíciles y giros inesperados que mantienen al espectador al borde del asiento.
Reparto de "Bosque adentro"
- Grzegorz Damicki
- Agnieszka Grochowska
- Hubert Mikowski
Trailer de "Bosque adentro"
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario