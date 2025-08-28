 La serie de solo 6 capítulos de Netflix sobre un crimen sin resolver que te va a atrapar de principio a fin

La historia parte de la evidencia hallada en el cadáver de una víctima de homicidio, que da esperanzas a un fiscal de que su hermana, desaparecida desde hace 25 años, podría seguir viva. La desaparición de Anne-Elisabeth Hagen en 2018 conmocionó a toda Noruega. La serie sigue a investigadores, periodistas y abogados, quienes, a raíz del secuestro, se ven inmersos en un torbellino de teorías, especulaciones y rumores.