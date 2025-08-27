El drama romántico de Netflix que cautivó a millones y se convirtió en el más visto
Una película noruega es furor en la plataforma. Con una historia intensa de drama y romance, este film conquistó a millones de usuarios a nivel mundial.
El catálogo de Netflix, que se actualiza constantemente con nuevas producciones, tiene un título que logró destacarse por encima del resto. Se trata de una película que combina romance, danza y superación personal, logrando emocionar a miles de espectadores que la califican como una de las más conmovedoras del género.
Con una trama cargada de contrastes entre la vida de lujos y la lucha en los barrios humildes, este drama noruego estrenado en 2018 no tardó en convertirse en un éxito internacional. Su llegada a Netflix en 2022 le permitió alcanzar una audiencia global y consolidarse como una de las películas más vistas de la plataforma en su categoría.
Septiembre es un mes ideal para ponerse al día con títulos que marcaron tendencia en Netflix, y esta producción romántica es un ejemplo claro: una historia atrapante, actuaciones destacadas y un mensaje profundo sobre el poder del amor y la pasión artística.
De qué trata "Battle"
La película sigue a Amelie (Lisa Teige), una bailarina de Oslo que se prepara para una competencia profesional mientras disfruta de una vida cómoda. Todo cambia cuando su padre queda en bancarrota y ella debe mudarse a un barrio obrero, donde su carrera parece desmoronarse. Allí conoce a Mikael (Fabian Svegaard Tapia), un joven apasionado por el hip hop que transformará su manera de ver el baile y el amor.
El film, dirigido por Katarina Launing y escrito por Karsten Fullu, muestra cómo dos mundos opuestos pueden unirse gracias al arte. Con una duración de 1 hora y 38 minutos, es una historia que combina romance, música y lucha personal en dosis justas.
Reparto de "Battle"
-
Lisa Teige (Amelie)
Fabian Svegaard Tapia (Mikael)
Vebjørn Enger (Aksel)
Stig R. Amdam (Bjørn)
Silje Marie Baltzersen (Ida)
Charlott Utzig (Charlotte)
Sofie Albertine Foss (Vanessa)
Georgia May Anta (Alex)
Tráiler de "Battle"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario